'El efecto Powell' se disipa y Wall Street cae ya pendiente de los resultados de Nvidia

Wall Street caía en la apertura de la sesión de este lunes. El parqué neoyorquino volvía a teñirse de rojo tras las fuertes subidas registradas el viernes, cuando el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, señaló un posible recorte de tipos en septiembre.

El Dow Jones cedía un 0,19%, hasta los 45.559,05 puntos; el S&P 500, un 0,24%, hasta los 6.451 puntos, y el Nasdaq Composite, un 0,34%, hasta los 21.425,25 puntos.

De esta forma, los tres principales índices de Wall Street retrocedían después de marcar el viernes nuevos máximos históricos.

Los índices de la Bolsa de Nueva York se vieron impulsados por las declaraciones de Powell en el simposio de banqueros centrales que cada año se celebra en Jackson Hole (Wyoming).

El presidente de la Fed puso sobre la mesa la posibilidad de acometer una bajada de los tipos de interés, que sería la primera del banco central desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.

Afirmó que "la balanza de riesgos" para la economía de su país "está cambiando", lo que, junto a su preocupación por el mercado laboral, podría llevar a que el organismo implemente pronto una rebaja de las tasas de referencia.

"Las perspectivas y el equilibrio cambiante de riesgos (de la economía) pueden justificar un ajuste de la postura de nuestra política (monetaria)", dijo.

Explicó, además, que "los riesgos para la inflación están sesgados al alza y los riesgos para el empleo, a la baja", lo que implica "una situación compleja" para la Fed.

Para los economistas de Aberdeen, “el discurso de Powell en Jackson Hole parece haber señalado de manera mucho más explícita de lo que muchos en el mercado anticipaban que se avecina un recorte de tipos en septiembre”.

Y aunque “aún es posible que una desagradable sorpresa inflacionaria o una fuerte recuperación en los datos de empleo frustren dicho recorte”, creen que “a estas alturas, un movimiento en septiembre se perfila de forma abrumadora como el desenlace más probable”.

Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank prevén ahora que el próximo movimiento del banco central sea un recorte de 25 puntos básicos. Según los datos de LSEG, las probabilidades que el mercado da a dicho recorte son del 82%.

Ese porcentaje podría variar cuando el viernes se publique el índice de precios del consumo personal de Estados Unidos de julio. Conocido como PCE, es la variable de precios más seguida por la Fed para medir la inflación.

Los analistas esperan que el crecimiento interanual del PCE se haya mantenido en el 2,6% y que el de su subyacente haya repuntado una décima, al 2,9%.

Resultados de Nvidia

Antes de eso, al cierre de la sesión del miércoles, Nvidia presentará los resultados del segundo trimestre del año. Se espera que haya obtenido un beneficio por acción de 1,009 dólares, lo que implica un crecimiento del 48%.

“La exigencia sobre Nvidia es muy elevada, de manera que, desde hace varios trimestres, cualquier aspecto en la publicación de sus resultados que pueda parecer un indicio de vulnerabilidad se exagera negativamente y se traduce en una toma de beneficios sobre el valor”, advierten los analistas de Bankinter.

Sin embargo, “habitualmente se trata de un efecto transitorio, de manera que, si así sucediera, lo interpretaríamos más bien como una oportunidad”.

Precisamente Nvidia (-0,65%) lideraba las caídas del Dow Jones en la apertura de la sesión de este lunes. También destacaban los descensos de 3M (-0,62%) y de Sherwin-Williams (-0,59%).

Las mayores alzas eran las de Nike (+1,13%), J&J (+0,46%) y Walmart (+0,45%).

Intel subía un 1,92%. Sus acciones ya se dispararon casi un 6% el viernes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase que el Gobierno adquirirá una participación del 10% del fabricante de microprocesadores.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo en una entrevista que la Administración podría tomar participaciones en otras compañías de semiconductores estadounidenses, o incluso en empresas de otras industrias.

La empresa de bebidas Keurig Dr Pepper bajaba un 7,8% tras anunciar la compra de JDE Peet's por 18.400 millones de dólares en efectivo. Las acciones de la empresa holandesa de café se disparaban un 17,3% en la Bolsa de Ámsterdam.

Verint Systems repuntaba un 12,3% tras conocerse que la firma de capital privado Thoma Bravo adquiriría el fabricante de software para centros de llamadas por aproximadamente 2.000 millones de dólares.