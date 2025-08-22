Se avecina una crisis al estilo de 2008

Cada tanto —a veces cada pocos años, a veces hasta más seguido— aparecen titulares que advierten del riesgo inminente de que estalle una burbuja en EEUU. La razón suele ser la misma: alguien compara el P/E histórico del S&P 500 con el actual y concluye que el mercado está sobrecalentado, lo que implicaría una corrección.

Sin embargo, esto rara vez ha frenado al mercado. Por un lado, el crecimiento seguía, impulsado por la esperanza de buenas noticias, como una posible baja de tasas de la Fed, y por el otro, las masivas recompras de acciones por parte de las empresas y modas recientes como la fiebre por la IA.

Y la historia parece repetirse. Según FactSet, al 8 de agosto el forward P/E a 12 meses del S&P 500 estaba en 22,1. O sea, por encima del promedio a 5 años (19,9) y también del de 10 años (18,5).

En teoría, ya no habría margen para subir más. Pero… ya sabemos cómo es el mercado: la lógica no siempre manda.

La coyuntura tampoco ayuda: las guerras comerciales siguen sin resolverse y sus efectos negativos sobre la economía de EEUU ya comienzan a notarse en forma de mayor inflación.

En el frente geopolítico tampoco hay señales alentadoras: las negociaciones continúan, pero la paz sigue siendo difícil de alcanzar.

Y ojo con el Buffett Indicator que ya superó el 200%. Lo “normal” es entre 90% y 120%.

¿Qué esperar entonces de la bolsa de EEUU?

En general, motivos para un cambio de tendencia no faltan. No en vano, aunque los expertos no prevén una caída inminente, tampoco ven razones claras para que el mercado siga subiendo.

Con el riesgo de estanflación sobre la mesa, el consenso entre los analistas es que el S&P 500 cerrará 2025 en torno a los 6300 puntos.

Como siempre, solo el tiempo dirá si están en lo cierto. Por ahora, toca esperar los resultados trimestrales de Nvidia el 27 de agosto y ver cómo reacciona el mercado.

Además, el ánimo de los inversores podría verse influido en estas semanas por cómo avancen las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.