Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de la reacción alcista

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.

El selectivo español vuelve a colocarse por encima de los 15.300 puntos cuando llega al ecuador de la semana para ver si hay fuerza para más o toca volver a descansar.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense se continúa corrigiendo con la excepción del Dow Jones que logra cerrar en verde.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) CaixaBank: El valor se hace con los 7,80 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,67 euros en base cierres.

2) Solaria: El valor marca nuevos máximos anuales y se hace con los 11,49 euros en base cierres, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 12,00 euros.

3) BBVA: El valor marca nuevos máximos y por ello hemos entrado al confirmar los 14,90 euros al cierre y colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,15 euros en base cierres.

4) Mapfre: El valor marca nuevos máximos por encima de los 3,63 euros y por ello hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,80 euros en base cierres.