Wall Street cotiza con ligeras pérdidas a la espera de la cumbre de Trump y Putin

Wall Street espera en negativo la cumbre que este viernes van a celebrar Donald Trump y Vladímir Putin. Los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York cotizan en pérdidas o prácticamente planos mientras los inversores aguardan cualquier novedad que pueda surgir del encuentro entre ambos mandatarios en Alaska.

Todos los ojos están puestos en la reunión y, mientras se produce, el petróleo registra moderadas pérdidas.

El precio del barril de crudo West Texas, el de referencia para Estados Unidos, se deja más de un 1%, hasta los 63,28 dólares, mientras que el del Brent, relevante para Europa, desciende un 0,97%, hasta los 66,21 dólares.

El Nasdaq se lleva la peor parte. El índice tecnológico de referencia se deja un 0,4% este viernes, a punto de perder la cota de los 21.600 puntos. También en negativo, el S&P500 cede un 0,25% y cae hasta los 6.450 enteros.

El Dow Jones Industrial, por su parte, se mantiene prácticamente plano, aunque logra arañar una ligerísima subida del 0,06%. En su caso, se mantiene muy cerca de la cota de los 45.000 puntos.

Entre los valores más relevantes, Intel sube más de un 3% ante las informaciones que apuntan a la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos adquiera una participación en el fabricante de microprocesadores. En el premarket ha llegado a dispararse más de un 7%.

Alphabet y Meta suben este viernes más de un 1%, mientras que Goldman Sachs y Nvidia pierden un 1,7%. JP Morgan (-0,9%), Apple (-0,85%) y Microsoft (-0,1%) también se sitúan en terreno negativo.