El Ibex 35 sube un 0,76% en la apertura de la sesión y supera los 15.300 puntos

El Ibex 35 sube un 0,76% en la apertura y supera el nivel de 15.300 puntos, la cota más alta desde diciembre de 2007, impulsada por la banca en una jornada festiva en España y parte del Viejo Continente en la que los inversores estarán pendientes de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin.

BBVA y Sabadell lideran las subidas en la apertura de la sesión, con repuntes del 1,87% y el 1,11%, respectivamente, que impulsaban al alza al resto de valores bancarios del selectivo.

También los títulos del Santander se anotaban un repunte del 1% y los de CaixaBank del 0,70%, mientras que Bankinter subía un 0,09% y Unicaja un 0,91%.

Otros valores del selectivo con subidas destacables en la apertura eran ArcelorMittal, con un 0,90%, así como Colonial, con un 0,78%, y Ferrovial, con un 0,73%.

Las caídas estaban protagonizadas por Redeia, con un retroceso del 0,18%, así como en el caso de Indra, con un descenso del 0,12%, y de Endesa, con un 0,11%.

El resto de las principales plazas bursátiles de Europa también comenzaban la sesión del viernes con subidas. En concreto, el Dax de Fráncfort se anotaba un 0,79%; el Cac 40 de París un 0,84%; el Ftse 100 de Londres un 0,13%; y el FtseMib de Milán un 1,11%.