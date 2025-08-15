¿Qué esperar de la reunión entre Trump y Putin?

Aunque la crisis en Ucrania no se resolvió en las 24 horas inicialmente prometidas por Trump, ni en los 100 días concedidos al enviado especial a Kiev, Keith Kellogg, hay que reconocer que el presidente de EEUU está tratando de poner fin al conflicto y, con ello, ganar el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, tras tres rondas de negociaciones directas entre Rusia y Ucrania, las partes apenas han logrado ponerse de acuerdo sobre un intercambio de prisioneros y cadáveres de soldados.

En cuanto a medidas concretas para poner fin a la guerra, los avances han sido mínimos.

No en vano, el oro se mantiene cerca de sus máximos. En cuanto al impacto en el S&P 500 o el Stoxx 600, los índices ya dejaron atrás el golpe inicial hace tiempo y ahora miran hacia otras cosas. Aun así, es probable que los precios estuvieran más arriba si el conflicto se resolviera pronto.

¿Podrá la reunión entre Putin y Trump acercarnos a algo serio?

Incluso si Rusia aceptara la propuesta de Trump sobre un intercambio territorial, no hay garantía de que la otra parte la acepte

Ojalá ocurra algo similar a lo del informe del IPC en EEUU del martes: se temía lo peor y el dato sorprendió para bien, con una subida de precios más moderada de lo esperado. Solo que, en este caso, en vez de otro diálogo vacío para la foto, veamos un apretón de manos que de verdad signifique algo.

El problema es que, incluso si Rusia aceptara la propuesta de Trump sobre un intercambio territorial, no hay garantía de que la otra parte la acepte.

De hecho, el presidente de Ucrania ya ha dicho que no está dispuesto a ceder ni un centímetro de tierra a cambio de la paz. La UE en ello está conforme.

Como alternativa, Rusia podría aceptar un alto el fuego limitado en el aire y el mar, diseñar un plan para “congelar” el conflicto y pactar una reunión tripartita con Zelenski.

Sería, al menos, un pequeño punto positivo para los mercados globales, ya que con ello podrían bajar los precios del petróleo.

En cambio, si nada cuaja este viernes, lo más probable es que EEUU y la UE impongan nuevas sanciones contra Rusia, y Trump podría aumentar la ayuda militar a Ucrania.

En tal caso, el petróleo y el oro (XAUUSD) podrían verse favorecidos, al igual que las acciones de las empresas de defensa —sobre todo las europeas.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.