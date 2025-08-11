Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid.

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. Efe

Mercados

El Ibex 35 se estanca en su búsqueda de los 15.000 con las bolsas europeas en 'rojo'

Sólo Londres permanece con ligeras ganancias. Estados Unidos, Gaza y Ucrania marcan la agenda semanal.

R. Escudero
Publicada
Actualizada

- El Ibex 35 se estanca en su búsqueda de los 15.000 puntos. A pesar de que ha comenzado la semana un 0,25% arriba, a medida que transcurre la jornada su cotización se ha tornado en rojo con un retroceso en torno al 0,50%. Ahora se mueve por los 14.750 enteros.

- Tras el empuje inicial, más y más valores han entrado en corrección. Aguanta en verde, por ejemplo, Rovi, cabeza de carrera con un 1,30%.

- Por contra, quienes más caída sufren son: Acciona Energía (-1,95%), Acciona (-1,75%), Indra (-1,73%), CaixaBank (-1,58%), Santander (-1,40%) y Grifols (-1,29%).

- En Europa, prácticamente todos los parqués pierden dinero. El selectivo continental EuroStoxx 50 cede un 0,27%, con el DAX alemán tirando a la baja con un 0,55% de pérdida. Sólo Londres se desmarca con ganancias del 0,25%.

- Al otro lado del Atlántico, en Wall Street los futuros anticipan ligeras subidas del 0,06% en estos momentos. El Nasdaq también perdería comba.

- Entre otros aspectos, los inversores vigilan el plan de Netanyahu para tomar la ciudad de Gaza por completo y ceder su bastión de mando a una autoridad civil distinta de Hamás.

- En lo que respecta a EEUU, otro foco de incertidumbre para los mercados, el martes publica su dato de inflación al tiempo que se cumple el fin de la tregua comercial concedida por Trump a China, y el viernes se verán las caras Trump y Putin con el objetivo de encauzar un alto el fuego en Ucrania