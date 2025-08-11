El Ibex 35 se estanca en su búsqueda de los 15.000 con las bolsas europeas en 'rojo'

- El Ibex 35 se estanca en su búsqueda de los 15.000 puntos. A pesar de que ha comenzado la semana un 0,25% arriba, a medida que transcurre la jornada su cotización se ha tornado en rojo con un retroceso en torno al 0,50%. Ahora se mueve por los 14.750 enteros.

- Tras el empuje inicial, más y más valores han entrado en corrección. Aguanta en verde, por ejemplo, Rovi, cabeza de carrera con un 1,30%.

- Por contra, quienes más caída sufren son: Acciona Energía (-1,95%), Acciona (-1,75%), Indra (-1,73%), CaixaBank (-1,58%), Santander (-1,40%) y Grifols (-1,29%).

- En Europa, prácticamente todos los parqués pierden dinero. El selectivo continental EuroStoxx 50 cede un 0,27%, con el DAX alemán tirando a la baja con un 0,55% de pérdida. Sólo Londres se desmarca con ganancias del 0,25%.

- Al otro lado del Atlántico, en Wall Street los futuros anticipan ligeras subidas del 0,06% en estos momentos. El Nasdaq también perdería comba.

- Entre otros aspectos, los inversores vigilan el plan de Netanyahu para tomar la ciudad de Gaza por completo y ceder su bastión de mando a una autoridad civil distinta de Hamás.

- En lo que respecta a EEUU, otro foco de incertidumbre para los mercados, el martes publica su dato de inflación al tiempo que se cumple el fin de la tregua comercial concedida por Trump a China, y el viernes se verán las caras Trump y Putin con el objetivo de encauzar un alto el fuego en Ucrania.