Wall Street sube hasta un 1%: el S&P 500 y el Nasdaq buscan nuevos máximos históricos

Wall Street subía con fuerza en la apertura de la sesión de este miércoles. De esta forma, el S&P 500 y el Nasdaq Composite buscaban nuevos máximos históricos a pesar de los últimos vaivenes arancelarios dados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras el toque de campana, el Dow Jones subía un 0,67%, hasta los 44.536,14 puntos; el S&P 500, un 0,65%, hasta los 6.265,46 puntos, y el Nasdaq Composite, un 0,97%, hasta los 20.615,54 puntos.

El parqué neoyorquino se recuperaba del cierre con mayoría de caídas registrado el martes, después de que Trump anunciase su intención de imponer un arancel del 50% a la importación de cobre y de hasta el 200% para los productos farmacéuticos.

La noticia disparó la cotización del metal en los mercados hasta un 17%, aunque, cerró la jornada con una subida del 9,1%.

El republicano también aseguró que la prórroga del 1 de agosto para la aplicación efectiva de los aranceles individualizados por países no volverá a aplazarse, al tiempo que avisó de que se enviarán nuevas cartas a lo largo de estos días.

"Tal y como se menciona en las misivas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se remitirán hoy, mañana y próximamente, LOS ARANCELES COMENZARÁN A PAGARSE EL 1 DE AGOSTO DE 2025. No ha habido ningún cambio en esta fecha y no habrá más cambios. [...] No se concederán prórrogas", ha explicado Trump en un post de Truth Social.

Ya en la rueda de prensa en Washington, Trump confirmó que, desde el 1 de agosto, "todo el mundo deberá pagar" si quiere comerciar con EEUU.

Además, insistió en que pondrá un arancel del 10% a los países miembros del BRICS, entre los que están China, Rusia, Brasil o India, a cuenta de sus "políticas antiamericanas".

También aseguró que mandará a Bruselas "en un par de días" la carta que fijará los aranceles al que se verán sometidas las importaciones de la Unión Europea a partir de agosto, en línea con lo hecho ya con otros socios comerciales como Japón o Corea del Sur, que se enfrentan a aranceles del 25% a partir del 1 de agosto.

Los analistas de Generali AM consideran que “Trump está parpadeando de nuevo, esta vez en el plazo de 90 días, que siempre ha parecido demasiado ambicioso para alcanzar acuerdos comerciales significativos con un gran número de socios comerciales”.

Sin embargo, creen que “es muy posible” que “los aranceles con los que amenaza se hagan efectivos para algunos de los países en cuestión, con el fin de disipar la impresión del repetido parpadeo de Trump”.

Los analistas de UBS Global Wealth Management creen que “el tipo arancelario efectivo de EEUU debería situarse en torno al 15% al final del año”.

En su opinión, “esto supondría un obstáculo para el crecimiento, pero no lo suficiente como para provocar una recesión, dada la resistencia del consumidor estadounidense y la capacidad de adaptación de las cadenas de suministro mundiales”.

Nvidia y los 4 billones

Tras la apertura de la sesión de este miércoles, Boeing (+2,68%), Merck (+2,21%) y Nvidia (+1,86%) encabezaban las subidas del Dow Jones. Al mismo tiempo, las mayores caídas eran las de UnitedHealth (-2,41%), Coca-Cola (-0,87%) y Verizon (-0,62%).

Nvidia se ha convertido este miércoles, a los pocos minutos de la apertura de Wall Street, en la primera empresa cotizada en lograr alcanzar una capitalización de al menos 4 billones de dólares (3,4 billones de euros).

Nvidia, fundada en 1993 y cuyas acciones acumulan en 2025 una revalorización de más del 18%, ha duplicado su capitalización bursátil en menos de año y medio, puesto que en febrero de 2024 superaba el umbral de los 2 billones de dólares.

Unos meses después, en junio de 2024, alcanzaba una valoración de 3 billones de dólares.

La Fed

El S&P 500 y el Nasdaq Composite se acercaban a máximos históricos antes de que la Reserva Federal (Fed) publique las actas de su última reunión, celebrada en junio y en la que decidió dejar en el rango de entre el 4,25% y el 4,5% los tipos de interés.

El mercado descarta totalmente que la institución reduzca los tipos de interés en julio y da una posibilidad del 63% a que el recorte tenga lugar en septiembre, según los datos recogidos por LSEG.

Debido a la caótica política comercial de Trump, la Fed se ha abstenido de recortar las tasas de interés, a la espera de ver cómo los aranceles pueden afectar el crecimiento y la inflación.