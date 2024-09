Cadiñanos (ActivTrades): "Hay que tener paciencia con OHLA en bolsa. Debe recuperar los 0,29 euros"

Juan Enrique Cadiñanos, responsable para España y Latinoamérica de ActivTrades, valora la situación en la que se encuentra el Ibex 35 a las puertas de la esperada bajada de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El experto también hace un repaso de algunos de los valores de la Bolsa española, como OHLA, que acaba de ampliar el plazo para que sus bonistas decidan si le dan algo de aire hasta que pueda completar su ampliación con varios inversores. Cree que hasta que no recupere los 0,29 euros no tendrá lugar un escenario alcista.

El Ibex 35 está rozando los 11.700 puntos. Se encuentra en niveles no vistos desde mediados de 2015. ¿Cómo se va a comportar a corto plazo el índice?

Supera máximos impulsado por buenos resultados de las principales compañías. Hemos visto buenos números en banca, en Inditex y también en la parte energética. La cuestión es si va a tener aguante. La clave es que mantenga los 11.400 puntos. Por el momento parece que sí, pero veremos si en las próximas semanas consigue consolidar estos niveles.

¿Qué puede ocurrir en los próximos días en los mercados, después de que el miércoles la Fed baje los tipos 25 o 50 puntos básicos?

Ahí está la clave: ver si los rebaja 25 o 50 puntos básicos. Si no los reduce 25 puntos básicos y opta por nos recortarlos o por hacerlo en medio punto sería raro.

También hay que ver cuál es el mensaje que manda la Fed tras la modificación de los tipos y que no debería variar respecto al dado en el simposio de Jackson Hole. Sin embargo, con estos dirigentes nunca se sabe lo que puede pasar. Tendremos que estar pendientes también de las previsiones económicas que publique la Fed. Serán las principales referencias de la semana, dejando a un lado la cuádruple hora bruja que tendrá lugar el viernes.

Poco a poco habría que ir viendo la posibilidad de deshacer posiciones en la banca en este escenario de bajada de tipos

Si la Fed baja los tipos un cuarto de punto, lo normal es que los mercados no reaccionen porque ese escenario ya está descontado. Las subidas que hemos visto en las últimas jornadas vienen protagonizadas por el recorte. Eso da alas a las bolsas en general.

Todo lo que sea un mayor recorte serían mayores subidas para el mercado, mientras que todo lo que no sea un descenso de las tasas de referencia debería provocar caídas en el mismo.

El pasado jueves el BCE bajó también los tipos de interés. ¿Sería interesante posicionarse en valores que se vieran beneficiados por las bajadas de las tasas de referencia?

Sería interesante en general, pero vivimos en un escenario un poco atípico. Normalmente, cuando hay subidas de tipos, como las que hemos visto meses atrás, la renta variable debería haber reacciona mal. La situación contraria debería ser el escenario contrario.

La parte de renta variable debería verse beneficiada por una bajada de tipos. Ese es el escenario normal. Pero estos meses hemos visto subir la renta variable, la renta fija y activos refugio como el oro. Esto genera un exceso de dinero en el mercado.

En cualquier caso, la bajada de tipos podría ser bueno para la parte de consumo, al contrario que la banca que una bajada de tipos le perjudica.

¿En la Bolsa española qué tipos de valores serían estos?

A Inditex le vendría bien. Compañías como Amper, que suelen utilizar mucha deuda a corto plazo, también le vendría bien. Por ende también podría beneficiar a Técnicas Reunidas, ACS, etc. Todo ese tipo de compañías podrían beneficiarse de este escenario.

De Solaria a OHLA

Solaria es valor del Ibex 35 que más cae en lo que va de año. ¿A qué se deben estos descensos? ¿Qué tiene que suceder para que se produzca un cambio de tendencia?

La compañía está ahora mismo en un escenario de locura. Deberían cambiar la hoja de ruta. Hablamos de una compañía con deuda y sin previsiones de crecimiento, porque las líneas de negocio principales las vendieron para ejecutar gran parte de la deuda que tenían. Eso se refleja en sus resultados.

Aunque no forma parte del selectivo, OHLA está ahora en el punto de mira. ¿Cómo valora la situación de la compañía en bolsa? ¿Qué pueden hacer sus inversores a la espera de la decisión de la banca?

Lo primero tener paciencia. A ver cuál es el mensaje que dan. Desde el punto de vista de precio, vemos como pierde niveles con mucha facilidad. Cotiza prácticamente un 50% por debajo de los máximos que marcó en 0,47 euros por acción. Ahora se encuentra en niveles de 0,27 euros. No hay indicios de recuperar. Habrá que esperar cuales son los comentarios de la entidad. Mientras no recupere los 0,29 euros no hay indicios de recuperar y que haya un escenario alcista.

"Inditex no tiene techo"

¿En líneas generales, qué valores del mercado español considera que se encuentran en mejor momento?

Compañías como Técnicas Reunidas pueden tener y siguen teniendo un comportamiento bueno. Hay cierta apatía desde hace unos meses, pero si consigue aguantar los 10,25/10,30 euros por acción no debería tener problemas para alcanzar los 14 euros. Por fundamentales tiene muy buenos descuentos comparativos.

Otro caso es el de Repsol. Por el momento no estaría en ella, pero podría superar el entorno de los 12,3/12,35 euros. Habrá que esperar a los próximos comentarios de la OPEP.

Inditex, sin duda, es una compañía que tiene que estar en nuestras carteras, tanto por la parte del dividendo como por la de la rentabilidad acumulada. Es un valor seguro y protegido. Un escenario de bajadas de tipos le beneficia. No sólo en la parte de España, sino también en la parte internacional. El aumento del beneficio genera unas cifras muy interesantes.

No creo que Inditex sea una compañía con techo o con debilidad a corto plazo

¿Dónde está el techo de Inditex?

No lo veo. No creo que hablemos de una compañía con techo o con debilidad a corto plazo. Mientras aguante los máximos superados en torno a 49,3 euros, que sería ahora mismo su escenario de soporte, no debería cambiar la tendencia. A medio y largo plazo es una compañía que tendría en cartera.

Al contrario, ¿en qué compañías no estaría? ¿O cuáles se encuentran en un peor momento?

No es momento para estar en Repsol, pero sí para mantenerla en vigilancia. Ahora mismo no estaría, saldría como fuera de ella en estos momentos. Poco a poco habría que ir viendo la posibilidad de deshacer posiciones en la banca en este escenario de bajada de tipos. El sector va a sufrir la imposibilidad de poder seguir generando negocio con la facilidad con que lo estaba haciendo hasta ahora. Entidades como Santander, BBVA, CaixaBank... Se podrían ver especialmente perjudicadas por esto.