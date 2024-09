Cadiñanos (ActivTrades): "Grifols no tendrá problemas para alcanzar los 15 euros e incluso doblar su valor"

Juan Enrique Cadiñanos, responsable para España y Latinoamérica de ActivTrades, hace un repaso por los valores del Ibex 35 que están siendo noticias en los últimos días. A la espera del desenlace de la opa que el fondo australiano Brookfield ha lanzado sobre Grifols, cree que la compañía de hemoderivados podría alcanzar los 15 euros por acción e, incluso, doblar su valor en bolsa.

Lograr doblar su precio supondrá acercarse a los 19 euros. La farmacéutica de origen catalán cotiza en torno a los 9,4 euros. La caída anual que acumula es del 39,3%.

¿Cómo ve Grifols? ¿Cree que la opa de Brookfield terminará teniendo lugar? Se está produciendo una gran disparidad en el comportamiento entre las acciones A y B de la compañía de hemoderivados.

Creo que la compañía, en general, tiene potencial. Habrá que ver cómo evoluciona y cuál es el resultado de la opa. Pero, en genera, el potencial lo tiene. El sector se ha desinflado un poco, no tiene el protagonismo que tenía hace tres o cuatro años. No creo que tenga problemas incluso en hacer doblar su valor. Creo que Grifols no debería tener problemas para alcanzar los 15 euros. A medio plazo, se le atragantan los 10 por todo lo acontecido desde enero. Pero a medio y largo plazo es una compañía para tener en cartera.

El BCE ha dado el visto bueno a la opa de BBVA sobre Sabadell. ¿En qué situación se encuentran ambas entidades? ¿Es un buen momento para invertir en Sabadell?

Saldrá adelante. Creo que este tipo de operaciones serán una nota bastante común en el sector financiero europeo y, en concreto, en el español. Nos iremos quedando con menos banco, lo que es malo para los usuarios, pero bueno para el músculo económico, porque se irán creando entidades más fuertes, con mayor capitalización y solvencia.

Sabadell es una compañía que tiene rendimiento sin necesitad de que sea opada. Ambas compañías tienen mucho potencial. BBVA lleva muchos años destacando por la parte más institucional: ha crecido mucho en la parte de fondos e hipotecas. Y Sabadell también.

En esta operación quien más gana es BBVA. Competirá más cerca de Santander. Tanto BBVA como Sabadell, sin necesidad de esta operación, que finalmente ocurrirá, podrían seguir sobreviviendo a la situación que va a venir y que no va a ser tan buena como en la que nos encontramos por las bajadas de tipos. Un escenario de tipos bajos “perjudica” a la banca.

Se cumplen 10 años desde que Ana Botín asumió la presidencia de Banco Santander. Junto a BBVA es el banco del Ibex 35 que peor lo ha hecho en 2024, al menos hasta ahora. Sube un 13,6%. ¿Cómo se puede comportar lo que resta de año?

Es el segundo banco del Ibex 35 que peor lo hace en 2024, pero sube un 13,6%. Santander es una entidad muy grande. No es lo mismo subir con una capitalización de 1.000 millones que de 100.000. Ana Botín ha hecho un trabajo bastante bueno, sobre todo con la internacionalización de la compañía. Los números siguen estando ahí.

Estamos muy lejos de los máximos históricos, pero creo que es una entidad que ha crecido mucho. Se encuentra en niveles de unos seis años y esto deja un escenario muy bueno. Una situación bastante propicia.

El miércoles Inditex presenta resultados. ¿Se puede comprar pensando en la publicación de las cuentas? Algunas firmas de análisis dan un precio objetivo a la firma de 50 o de hasta 55 euros por acción. ¿Qué dice su gráfico?

Podría estar en 52 o 53 euros por acción con relativa facilidad. No creo que vaya a tener, en mayor o menor medida, exceso de volatilidad dependiendo de los resultados. No creo que esa volatilidad sea mayúscula.

Inditex es una compañía que trimestre a trimestre, año tras año, sigue alcanzando niveles, superando máximos y escalando posiciones. La compañía ha evolucionado muy bien. Tenía una base muy buena.

Le costaba superar niveles de 35 o 36 euros por acción. El escenario de tipos altos terminará afectando al consumo. Veremos qué medidas toma la directiva para enfrentar el impacto de esa bajada del consumo. Pero no debería tener problemas en superar los 50 euros por acción e, incluso, alcanzar los 53.

Tras presentar sus resultados, el pasado viernes, Puig no ha parado de caer en bolsa. Y algunas firmas de análisis han revisado a la baja los precios objetivos del grupo de perfumería y moda. ¿Tan malo fueron los resultados? ¿Cree que las caídas se extenderán en el tiempo?

La situación es mala por los dos lados. Los resultados fueron malos, pero las expectativas previas no eran realistas. Es una compañía que está bastante por encima de los ratios. El precio de salida a bolsa no era el que debería. Es verdad que es una compañía que puede tener potencial a medio y largo plazo, pero a corto va a sufrir volatilidad. No sería descabellado ver caídas prolongadas, incluso de un 20% más de lo que ya ha perdido. El precio actual es desorbitado. Debería caer para alcanzar un precio razonable.