La prima de la opa de BBVA a Sabadell se reduce y estabiliza en torno al 6%, ¿respaldo o rechazo a la operación?

Han pasado ya casi dos meses desde que BBVA puso sobre la mesa su opa sobre el 100% del capital de Sabadell. En aquel momento, el banco azul ofreció a los accionistas del alicantino una prima del 30% sobre su valoración en bolsa, que con el paso de los días se ha ido reduciendo por la evolución de ambas cotizaciones. Actualmente se sitúa en torno al 6%, pero ¿qué implica esto para la opa?

Cuando lanzó su oferta pública de adquisición (opa) sobre Sabadell, a principios de mayo, BBVA ofreció el mismo intercambio que había propuesto días antes para una fusión amistosa. Una acción nueva del gigante bancario por cada 4,83 de la entidad alicantina.

Este canje implicaba a fecha del 29 de abril, último día en el que las cotizaciones no se ven afectadas por la operación, una prima del 30% sobre el valor bursátil de Sabadell, del 42% sobre las cotizaciones medias ponderadas del mes anterior o del 50% sobre las de los tres meses previos.

BBVA quiere comprar Sabadell canjeando sus acciones por las de los dueños del capital del banco más pequeño, sin desembolso de dinero en efectivo. Esto implica que ambas cotizaciones están correlacionadas por esa prima, que al principio era del 30%, pero que ahora se ha reducido considerablemente por la evolución de las acciones.

En concreto, a fecha del viernes, la prima se sitúa en torno al 6,03% después de que la cotización de Sabadell se haya revalorizado un 8,5% y la de BBVA haya caído un 11,65% desde la víspera de que se conociera la operación (pasado 29 de abril). Ahora bien, ¿qué implica que la prima se haya reducido, pero no haya llegado a cero?

¿Respaldo a la opa?

Algunos expertos afirman que esta circunstancia implica que la operación cuenta con el respaldo del mercado, es decir, que se da por sentado que saldrá adelante. Es la opinión que toma también BBVA.

"Cuanto más se estreche la prima es que el mercado da más posibilidades a la operación", apuntó Peio Belausteguigoitia, country manager del banco en España, hace unos días en el Seminario que APIE organiza con la entidad en Santander.

Peio Belausteguigoitia, country manager de BBVA en España, durante su intervención en el Seminario de Apie. Apie Santander

"El mercado nos está diciendo que la oferta vale más que un Sabadell independiente y ese es el motivo por el que no la estamos cambiando", afirmaba, por su parte, Carlos Torres, presidente de la entidad, hace unos días en una entrevista en Bloomberg TV.

Para Joaquín Robles, analista de XTB, la reducción de la prima es un punto a favor de la operación. "Cuanto más ajustado esté, más credibilidad le está dando el mercado. Si mañana se cayera la operación, habría más volatilidad. Lo hemos visto con otro tipo de opas, que cuando se piensa que van a salir el precio es idéntico", explica a este periódico.

En este caso, sin embargo, el cruce todavía no se ha producido. La prima se ha estrechado, pero no ha llegado a desaparecer, algo que este experto achaca a las incertidumbres que rodean a la operación.

"Hay dudas", valora Robles, haciendo referencia al hecho de que BBVA depende de los pequeños accionistas para conseguir, al menos, comprar el 50% de Sabadell y a que existen críticas desde el Gobierno y otras instancias.

Dos circunstancias que podrían derivar en que BBVA se pueda comprar Sabadell, pero no pueda integrarlo. "Una cosa es hacerse con el control y otra hacerse con todas las acciones que permitan llevar a cabo una absorción", recuerda el analista.

Por su parte, Antonio Castelo, analista de iBroker, cree que "en el mercado, la gente está un poco en standby", pues "es una operación que se ha complicado mucho desde el principio".

"Solamente con el hecho de que hubiera pagado en dinero se podría salvar la operación. Esas primas se estrechan cuando el mercado entiende que la opa tiene visos de salir adelante. Sube el precio de la opada y la prima se reduce", añade Castelo.

Sin embargo, en el caso concreto de esta operación se añade la complejidad de que "no hay precio" al tratarse de un canje de acciones, según este experto.

¿Rechazo a la operación?

Otros analistas no ven tan claro que la reducción de la prima implique un respaldo a la operación. "El hecho de que no se haya cerrado el diferencial y haya una prima del 6% es porque el mercado no termina de ver claro que la operación vaya a salir adelante", explica a este periódico Nuria Álvarez, analista de Renta 4.

Para esta experta, existen muchas dudas en el mercado. "Ha habido ya una negativa por parte de Sabadell y hay una serie de aspectos, como el caso Villarejo, que podrían influir en la decisión final", apunta.

Carlos Torres, presidente de BBVA, y Josep Oliu, presidente de Sabadell, se saludan este lunes durante la firma del convenio entre el Ministerio de Economía y el ICO para la distribución de los préstamos NextGen. Zipi Aragón Efe Madrid

Con todo, Álvarez considera que "es una operación que terminará saliendo, aunque hay bastante incertidumbre. Sobre todo en los números que ha dado BBVA en torno a los ahorros que se podrían lograr si el porcentaje [de propiedad] sobre Sabadell no termina de ser alto".

Para esta experta, además, no hay "demasiada claridad" sobre el impacto que tendría para ambos bancos que BBVA tuviera a Sabadell como una filial, sin poder integrarlo por no tener las autorizaciones para ello. "A mi juicio el mercado no tiene muy claro que salga adelante con un éxito aplastante. El mercado eso no se lo cree. Pero mientras supere el 50% es una cuestión de tiempo que la fusión se realice", concluye.