Acciona, Inditex, Iberdrola e IAG: los valores de la Bolsa española seleccionados por Roberto Moro

Roberto Moro, analista de mercados, hace una valoración de la situación en la que se encuentra el Ibex 35 –está a un 1% de los máximos del año- y selecciona a los valores españoles que presentan mayor atractivo en este momento. En esa lista, incluye a Acciona, Inditex, Iberdrola e IAG.

¿Cómo ve ahora mismo al Ibex 35? ¿Qué tendría que pasar para que el selectivo marcase nuevos máximos del año, que son niveles no vistos desde 2015?

El Ibex 35 con dividendos está a menos de un 1% de sus máximos históricos. Mucho ojito a eso. Al Ibex 35, sin dividendos, le falta también lo mismo, un 1%, para llegar a los máximos anuales. ¿Qué tendría que pasar? Que los americanos tiraran, sobre todo, aquellos que han propiciado las últimas caídas que son los tecnológicos.

El Dax, a lo tonto, está a un 2,5% de sus máximos históricos. Es decir, estamos ahí. En realidad, los únicos que han sufrido de verdad en el último proceso de caídas han sido los tecnológicos: el Nasdaq y el Índice de Semiconductores de Filadelfia.

Creo que esa sensación que teníamos hace algo más de un mes, de que íbamos derechos al Armagedón se nos tiene que haber quitado. Estamos en un proceso de recuperación. No me parece que nada de lo que vaya a suceder, ni en materia de tipos ni respecto a la inflación de EEUU, vaya a alterar este estado de cosas. Para lo que cabía pensar, estamos muchos mejor.

¿Del conjunto de la bolsa española qué valores le gustan más ahora mismo y por qué?

Desde hace un par de semanas me gusta Acciona, sobre todo desde que fue capaz de romper por encima de 123 y permanecer por encima de dicho nivel. Inditex, por supuesto, creo que tiene que estar en cualquier cartera bien ponderada.

Iberdrola también tiene buena pinta. Básicamente está en máximos históricos y no deja de estarlo. Rompió los máximos históricos anteriores con mucha potencia. Esa cota más alta estaba en 12,5 euros por acción y ahora la tenemos cotizando en más de 13,3.

También me gusta IAG. Ha roto una resistencia. Yo he sido siempre muy remiso a la hora de sugerir IAG porque no lo veía. Ahora sí. Podría dirigirse, como mínimo, hacia la zona de los 2,55 euros. Me parece que perfectamente podría ir a buscar ese nivel, que es el que sirvió el avance del precio a mediados de 2020 y a principios de 2021.

Podría llegar a los 2,55 euros, que es el primer nivel de Fibonacci, el 0,382%, de toda la caída desde máximos. Es normal que una vez que ha roto resistencias muy importantes, el valor complete el recorrido como mínimo hasta 2,55.

Más allá del mercado nacional, ¿qué cotizadas tiene bajo el radar?

En el momento actual, me gusta mucho la portuguesa EDP. Deutsche Telekom me gusta también desde hace mucho tiempo. Y BASF. También Munich Re, que es similar a Inditex: una cartera bien ponderada tiene que tener este valor.

Dentro del mercado estadounidense, aunque para ser valiente: Tilray. Se dedica a la comercialización del cannabis terapéutico y está en un soportazo de tal calibre que lo normal es que tenga un rebote importante. Puede ser una opción.

Para algo más sensato, aunque también sea droga dura, se puede seleccionar Carnival. Todavía no veo grandes cosas en el mercado americano. Me parece que hay más oportunidades ahora en el europeo, e incluso en el español.

Este miércoles el protagonista de la sesión es Inditex. Celebra los resultados del primer semestre con subidas superiores al 4%. ¿Hasta dónde pueden subir sus acciones? ¿La compañía sigue teniendo recorrido al alza?

Inditex es lo más errático tras presentar resultados. Si en todo sigo el análisis técnico, en Inditex con mucho mayor motivo. Los fundamentales, y mucho menos en el caso de Inditex, no me valen para nada. Además, es un título que se mueve más en función de expectativas que a realidades.

Los máximos históricos los tiene ahora en los 49,5 euros. Está en 48,13 euros. ¿Es momento de comprar ahora mismo? Con este recorrido tan corto hasta los máximos, diría que no. Pero si es convocación de permanencia, yo siempre voy a sugerir este título. Es más, creo que a corto plazo sigue teniendo muchas posibilidades de hacerlo de maravilla en la medida que aguante por encima de 46.

Llegados a este punto del año, Sabadell se corona como el mejor valor del Ibex 35: sube más de un 62%. ¿Cómo ve a la entidad, todavía pendiente de la opa lanzada por BBVA?

Básicamente me parece una tomadura de pelo que un grande como BBVA lance una opa con bastantes visos d prosperar, digan lo que digan, con una prima del 2,4%. Es una tomadura de pelo para los accionistas de Sabadell. Me da igual lo que haya subido el valor.

CaixaBank o Bankinter están muy próximos a sus máximos históricos. Los de Sabadell están en el entorno de los 2,4 euros y cotiza cerca de los 1,81. ¿Todo el mundo esperaba desde hace tiempo la opa para esto?

Por el contrario, Grifols y Solaria se mantienen como las compañías más bajistas. ¿Podrían registrar un cambio de tendencia? Grifols está a la espera de que Brookfield oficialice la opa, mientras que los precios de la electricidad parecen repuntar...

Después del tremendo varapalo de principios de este año, tras la publicación del informe de Gotham, Grifols está haciendo un lateral, amplio, pero un lateral. No es que haya un cambio de tendencia, es que no hay tendencia.

Eso sí, está circulando por zonas que no se veían desde 2012. El gráfico de Grifols es uno de esos que abres y cierras, porque lo único que te va a dar son dolores de cabeza, por sus movimientos erráticos y faltos de tendencia. Su cotización depende totalmente de factores externos.

En el caso de Solaria, la compañía estaba en julio en los 12,5 euros. Desde entonces, ha hecho un mínimo en 10,7. Se está moviendo ahí, también en un lateral horroroso. Creo que a la larga tenderá a subir, pero ahora mismo no hay nada que nos aliente a comprar.

Algo tendencial sólo se va a ver o bien por debajo de 10,7 euros o por encima de 12,7 euros. Hay que esperar a que pierda uno de los niveles. Que pierde el soporte, a ponerse cortos. Que rompe la resistencia, pues a comprar.