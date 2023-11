El coste de las nuevas emisiones del Tesoro alcanza niveles de 2007 al rozar el 4%

El coste de las nuevas emisiones de deuda española sigue elevándose, impulsado por el incremento de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Tanto, que en octubre alcanzó el 3,957%, niveles no vistos desde 2007, cuando se situaba en el 4,196%, según datos del Tesoro Público.

"Sin duda, este incremento del coste de la deuda soberana española se debe al cambio de ciclo de los bancos centrales y, especialmente del BCE, que hace solo unos días ha vuelto a insistir en que su prioridad es el control de la inflación", explica Rafael Valera, consejero delegado y gestor de Buy & Hold.

"Los tipos a los que el Tesoro español se había acostumbrado a emitir en los últimos años ya son historia", añade el mismo experto. Aunque esos tipos ya sean historia, son historia reciente.

[El gasto por intereses de la deuda pública crecerá un 10% en 2024, hasta superar los 39.000 millones]

El coste de las nuevas emisiones del Tesoro finalizó 2021 en el -0,035%. Y, aunque poco a poco la rentabilidad ofrecida en las subastas de deuda fue creciendo, en julio de 2022 tuvo lugar el punto de inflexión: el BCE comenzó a elevar los tipos de interés.

Entonces, en la que fue la primera subida de tipos en la eurozona en 11 años, el coste de las nuevas emisiones se situaba en el 1,537%. Se ha elevado, por tanto, 2,65 puntos hasta alcanzar los niveles actuales.

La escalada del coste de las nuevas emisiones se aceleró en octubre, en un momento en el que "las rentabilidades se disparaban, después de que el mercado asumiera que, probablemente, los tipos van a permanecer en niveles elevados durante un largo periodo de tiempo", subraya Ignacio Zarza, responsable de ventas institucionales en Auriga Global Investors.

Y ese tiempo será "mayor del que previamente se había venido descontando. Hace algunos meses se llegó a apuntar al cuarto trimestre del presente año como la fecha en la que se podrían llegar a ver los primeros recortes de los tipos de interés", incide Zarza.

[El coste de financiación del Tesoro se dispara un 17% en 2023 y supera el 2% por primera vez en cuatro años]

El efecto de ese escenario de tipos más altos durante más tiempo ha afectado de lleno a las nuevas emisiones, mientras que el coste medio de la deuda en circulación se ha mantenido estable en torno al 2% que alcanzó en julio y que supuso volver a niveles no vistos desde 2019.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del que depende el Tesoro, han defendido en varias ocasiones que el organismo que dirige Carlos Cuerpo "ya anticipaba la normalización de la política monetaria". Por ello, se "lleva trabajando varios años, para hacer la cartera más resiliente, especialmente en lo que al alargamiento de la vida se refiere". La vida media de la deuda española repuntó en octubre ligeramente, hasta alcanzar los 7,88 años.

"Se ha podido tocar techo"

Una vez que el coste de las nuevas emisiones ha alcanzado máximos no vistos desde 2007, los incrementos podrían terminar. "Al estar cerca del final de las subidas de tipos por parte del BCE, lo razonable es que dicho coste se mantenga y para 2024 podamos ver un cambio de tendencia a la baja", Félix López, socio director de Atl Capital.

Varela fía la reducción de los intereses a la inflación, ya que de esta dependerán "los próximos movimientos de los bancos centrales". "Si esta se modera, los tipos bajarán antes que si persiste en sus niveles actuales", destaca.

Efectos

Además, en el caso particular de España, otro factor clave será su capacidad para recortar el déficit y no seguir aumentando la deuda pública, lo que no parece que vaya a ocurrir a corto plazo", opina el consejero delegado y gestor de Buy & Hold.

El incremento del coste de financiación tiene unos efectos sobre las arcas públicas españolas. Que aumenten los pagos del servicio de la deuda, "supone un mayor gasto para el Estado. A corto plazo no es preocupante, pero si a largo plazo subiera mucho dicho coste, podría poner en dificultades el cumplimiento de objetivos financieros por parte del estado español", advierte López.

[El nuevo Gobierno deberá contener los costes de la deuda por la subida de tipos y el fin de las compras del BCE]

Bruselas suprimió en 2020 el cumplimiento de las reglas fiscales para los países miembros con motivo de la pandemia, normas que volverán a estar en vigor a partir del próximo ejercicio, como son no superar el 3% del déficit público o un nivel de deuda sobre el PIB por encima del 60%.

En este contexto, "los mayores costes de financiación serán un lastre para revertir los niveles excesivos de deuda en el intento de los países por acercarse al cumplimiento de las reglas fiscales", indica Zarza.

Para Varela, "la clave estará en que las empresas y familias puedan mantenerse al día en la amortización de sus créditos y no repunte la tasa de mora". Según su previsión, "los sectores más cíclicos y aquellas compañías con negocios de menor margen y mayor apalancamiento serán los que previsiblemente se enfrenten a una situación más complicada llegado el caso".

Sigue los temas que te interesan