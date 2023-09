Las bolsas y el euro asumen el final de las subidas de tipos del BCE y esperan que las bajadas lleguen la próxima primavera

El Banco Central Europeo (BCE) elevó el jueves los tipos de interés a máximos de 2001. A pesar del incremento del precio del dinero, las bolsas reaccionaron con subidas superiores al 1%. La razón que explica este buen comportamiento son las perspectivas de que este ha podido ser el último aumento. El mercado espera que las primeras bajadas lleguen la próxima primavera.

"Basándonos en nuestra evaluación actual, consideramos que los tipos de interés oficiales del BCE han alcanzado niveles que, mantenidos durante un período suficientemente largo, contribuirán sustancialmente al retorno oportuno de la inflación a nuestro objetivo [del 2%]", destacaba el comunicado que publicó la institución para explicar la subida.

La frase -que repitió su presidenta, Christine Lagarde, en su intervención ante la prensa- fue interpretada por el mercado como una señal de que las subidas de tipos han llegado a su fin. Y ello a pesar de que la ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) puntualizó que no se puede decir que las tasas hayan alcanzado “su pico”.

Subida de las bolsas

Así, el Dax alemán subió un 0,97%; el FTSE 100 londinense, un 1,95%; el FTSE MIB italiano, un 1,37%, y el Cac 40 parisino, un 1,9%. El repunte del Ibex 35 fue del 1,33% y del Euro Stoxx 50 del 1,36%.

La mencionada frase “muestra que esta subida de tipos de parece la última. El aumento no es sólo un refuerzo de la credibilidad [del BCE], también será la última del ciclo actual", creen en ING.

“A juzgar por el lenguaje de la declaración y la rebaja de las estimaciones de inflación a medio plazo, parece que el BCE ha dado por concluido el ciclo de subidas” apuntan en de Janus Henderson Investors, Anticipan que ahora se debe esperar “una larga meseta”.

Aunque el comunicado del BCE no fuese una afirmación explícita de que no habrá más subidas de tipos, a su mensaje se sumó a que la decisión de este jueves no fue tomada por unanimidad: varios miembros de la institución prefirieron pausar ya las alzas.

Además, “la probabilidad de que se produzcan nuevas subidas de tipos es cada vez menor, dado el escenario previsto de crecimiento e inflación”, opinan en UBP.

Ambos factores -la posibilidad de que el BCE no eleve más el precio del dinero y la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento, pero al alza de la inflación- cayeron como un jarro de agua fría sobre el euro. La divisa comunitaria cayó hasta los 1,065 dólares, mínimos desde finales del pasado mayo.

El organismo pronosticó que la inflación media este 2023 se situará en el 5,6%, para moderarse al 3,2% y al 2,1% en 2024 y 2025, respectivamente. De su lado, anticipó que el producto interior bruto (PIB) de la eurozona se expanda este año un 0,7%, un 1% el que viene, y que se registre una aceleración al 1,5% para 2025.

Y ello, tal y como explican los expertos de Monex Europe, “no sólo aumentó la probabilidad implícita de una recesión en el continente, sino que también llevó a los mercados a aumentar el ritmo del ciclo de flexibilización en 2024”.

Bajadas de tipos

El mercado, según los datos que maneja Refinitiv basándose en los swaps de intereses, espera que en la próxima primavera los tipos de intereses estarán en niveles inferiores a los actuales. El recorte esperado se acerca a los 25 puntos básicos en la reunión que el BCE mantendrá a principios del próximo junio.

Con la atención del mercado ya centrada en cuánto tiempo se mantendrán los tipos de interés en estos niveles restrictivos, Lagarde subrayó la determinación del BCE de fijar los tipos de interés en "niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario".

“Con el canal de transmisión de la política monetaria funcionando claramente con fuerza, se vislumbra en el horizonte una recesión en la zona euro. En consecuencia, el BCE podría tener que realizar una rápida corrección de rumbo en 2024”, opinan en Fidelity. Pero, por el momento, creen que lo más probable es que “sus orientaciones se centren en el escenario 'más alto durante más tiempo'”.

Pensando en el futuro, los expertos de Monex Europe anticipan que “los tipos de interés de la zona euro se mantengan indefinidamente" y creen que "es poco probable que se produzcan recortes de tipos hasta la segunda mitad de 2024, como muy pronto”.

Por el contrario, en Ebury estiman que el precio del dinero no bajará el próximo año, “sobre todo teniendo en cuenta los efectos de segunda ronda de la inflación”.

En cualquier caso, creen que la institución empezará a reducir las tasas de referencia más tarde, y posiblemente a un ritmo más gradual, que la Fed, lo que debería apoyar al euro. Eso daría margen a la moneda común para repuntar frente al dólar.

