La CNMV descarta que otras compañías sigan a Ferrovial: “El mercado español está entre los cuatros primeros de la UE”

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no ve riesgos de que otras compañías españolas sigan los pasos de Ferrovial y decidan trasladar su sede con objetivo de cotizar en Estados Unidos. El regulador, además, acompañará a las empresas que decidan listar sus acciones tanto en la Bolsa española como en Wall Street.

Así lo ha señalado este martes el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, durante la 14ª Conferencia Anual sobre los Mercados de Capitales en España organizada por la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME).

“No es un riesgo que me preocupe especialmente”, ha contestado Buenaventura al ser preguntado por la prensa. “El mercado español es un mercado muy internacionalizado, donde hemos conseguido que las compañías españolas capten capital en cantidades muy importantes, incluso en medio de la pandemia, gracias a ese nivel de internacional”.

Sin obstáculos

Buenaventura también ha defendido que el español no es mercado local, sino que “está entre los primeros tres o cuatro mercados de la Unión Europea”. Por ello, “las compañías en España tienen suficiente acceso de capital”.

El presidente de la CNMV ha incidido en que no hay ningún obstáculo para que una cotizada española pueda también listar sus acciones en Estados Unidos. Ha mantenido, por tanto, el mensaje que, tanto el regulador como el Gobierno han reiterado desde que Ferrovial comunicó su intención de cambiar de sede a Países Bajos con el objetivo de cotizar en la Bolsa de Ámsterdam y dar el salto al parqué neoyorquino.

“Después de un proceso relativamente exhaustivo de comprobación no hemos encontrado ninguna incompatibilidad”, ha apuntado Buenaventura. De esta forma, la CNMV no ha detectado “ninguna norma o circunstancia española, o específicamente española, que hiciera inviable que una compañía solicitase la cotización en Estados Unidos estando radicada y cotizada en España”.

“Ese ha sido el resultado de nuestra investigación y de nuestro análisis en conjunción con el operador del mercado, Bolsas y Mercados Españoles (BME)”, ha subrayado.

Doble cotización

De la misma forma, ha sostenido que es necesario que alguna compañía solicite esa doble cotización para comenzar el proceso. “En el momento en que una compañía solicite esa doble admisión el depositario estadounidense tendrá que satisfacerse de que los requisitos en su normativa interna se cumplen por esa compañía en concreto y, por supuesto, por la reglamentación española”, ha explicado.

“Lo que hemos verificado hasta ahora es que no hay obstáculos en esa reglamentación española aunque no haya precedentes de compañías que lo hayan hecho antes, a diferencia de otros países”, ha indicado. Por ello, ha indicado que la forma de agilizar ese proceso de doble cotización es que una compañía que así lo desee lo solicite. Algo que, como ya ha señalo el regulador en otras ocasiones, no ha hecho Ferrovial.

“La CNMV va a estar al lado del emisor desde el principio. Hemos analizado cómo se podría hacer si hubiera interés. Estamos listos para acompañar ese camino si fuera necesario”, ha añadido Buenaventura.

Sin embargo, el presidente de la CNMV no ha desvelado si alguna compañía española ha solicitado al regulador cotizar tanto en España como en Wall Street. “Lo importante es la reflexión general de que el mercado español es un mercado abierto, internacionalizado, homologado en términos regulatorios a todos los demás mercados y la prueba es que cuando una compañía decide moverse hay mecanismo establecidos”, ha considerado.

“Es un proceso relativamente reglado y no es tan inhabitual. Pero es algo que les competes a las compañías. Tanto a las españolas como a las extranjeras que deciden cotizar en España Hay varias compañías europeas que han decidido cotizar en España y yo les doy la bienvenida, por supuesto”, ha apuntado.

