Las acciones de CaixaBank ponen el peligro los 4 euros

Las acciones de CaixaBank han tenido un excelente arranque de año que le ha valido terminar el mes pasado de enero con precios sostenidos por encima de los 4 euros.

Y el comienzo de este mes de febrero tampoco ha comenzado mal. De hecho, el valor marcó ayer nuevos máximos históricos en los 4,197 euros.

Sin embargo, con la alta volatilidad del día de ayer con la cita del BCE y su posterior rueda de prensa de Christine Lagarde, el valor terminó por cerrar en precios muy alejados de ese máximo histórico.

Y de hecho, la volatilidad en el valor continúa siendo muy alta ya que esta mañana antes de la apertura anunciaba sus resultados del ejercicio 2022 y, siendo buenos los inversores han optado por continuar con la recogida de beneficios.

Esto está haciendo que el precio de las acciones de CaixaBank haya retrocedido a niveles de precios de hace dos semanas en tan solo dos sesiones tal y como podemos ver en el siguiente gráfico.

Evolución de las acciones de CaixaBank Eduardo Bolinches ProRealTime

No obstante, podemos decir que a pesar de esta corrección la pauta de mínimos crecientes se mantiene intacta y mientras que no veamos precios por debajo de los mínimos que vimos el pasado jueves 19 de enero en los 3,794 euros realmente, no hay nada por lo que preocuparse.

Solo en caso de perder dicha zona de precios podríamos acabar viendo la acción en el ahora soporte vital de los 3,60 euros, pero es demasiado pronto para sacar esa conclusión.

No obstante, también estamos viendo que los 4 euros se han perdido y que cada vez estamos más alejados de ellos, lo que evidencia un claro proceso, aunque lento, de recogida de beneficios en donde la clave va a estar precisamente en ver si se rompe o no la pauta de mínimos crecientes.

