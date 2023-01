Las acciones de IAG apuntan a los 1,796 euros como la siguiente resistencia

Espectacular inicio de año para las acciones de IAG que son el valor del selectivo español que más sube en este recién estrenado 2023 con una revalorización del 23,52% a precios de cierre de la sesión de ayer.

Pero es que a este porcentaje de revalorización hay que sumarle la subida de la sesión de hoy en la que vuelve a ser el valor que más sube de todos los del selectivo español.

Así que está dejando totalmente claro dos cosas: no hay ningún tipo de miedo a lo que pueda ocurrir con el movimiento de ciudadanos chinos en relación con un aumento de contagios por Covid-19 y que el importante soporte que tenemos en la zona de los 1,38 euros ha funcionado estupendamente bien.

De hecho, con el rebote que llevamos desde inicio de ayer el valor ha duplicado y más la corrección previa motivada precisamente por ese miedo a posibles restricciones futuras por un supuesto aumento de casos de Covid-19.

Así que todo parece indicar que el siguiente objetivo, a pesar de que tal y como podemos ver en el siguiente gráfico el valor presenta una gran lectura de extrema sobrecompra, de los 1,796 euros es probable que lo veamos hoy mismo.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches ProRealTime

No obstante, de no verlo en la sesión de hoy tampoco sería ninguna catástrofe puesto que lo realmente importante está en que la pauta de mínimos crecientes no se vea rota a la baja.

Y esto no ocurrirá mientras que no veamos que se pierden los mínimos intradiarios de la sesión precedente lo que implica que para hoy tenemos dicho nivel de precios muy alejado de la cotización actual.

Así que mientras que no veamos un giro brusco que se lleve por delante la cota de los 1,65 euros no hay porque preocuparse.

No obstante, sí que sería interesante amarrar parte de las ganancias acumuladas si vemos que se pierden los mínimos de la sesión de hoy que se encuentran en los 1,7085 euros ya que podría ser el detonante para ver más caídas.

