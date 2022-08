Cristina Pedroche se suma a Jorge Fernández y se ‘borra’ del evento de Mundo Crypto

Cristina Pedroche no participará en el evento sobre criptodivisas que Mundo Crypto va a celebrar el próximo sábado en Madrid. La popular presentadora se suma a Jorge Fernández, quien anunció su ausencia a través de su cuenta de Twitter.

A través de Instagram ha sido el propio consejero delegado y creador de Mundo Crypto, Mani Thawani, quien ha desvelado en sus redes sociales que Pedroche, que iba a presentar el evento, tampoco participará.

Las alarmas sobre la no participación de Pedroche saltaron el martes, después de que Mundo Crypto borrase todo rastro de la ‘celebrity’ de sus redes sociales.

Pese a que Mundo Crypto no ha querido dar a este periódico ninguna explicación a esa eliminación, fuentes cercanas a la empresa han explicado que la presentadora y representantes de la compañía se encontraban en conversaciones para encontrar una solución.

“Cuando se haya tomado una decisión será comunicada”, aseguraban. Finalmente, la colaboradora de ‘Zapeando’ ha preferido no formar parte de Mundo Crypto. “Debido a la presión mediática Jorge Fernández no viene. Cristina, tampoco. Pero no pasa nada. El evento sigue”, ha anunciado Thawani a través de unos vídeos publicados en Instagram.

En ellos también ha sido muy crítico con la prensa y ha acusado a los medios de comunicación de manipular la información publicada sobre Mundo Crypto. "Nunca he creído lo que dice la prensa y los medios tradicionales, que “han sido financiados” y "rescatados con nuestros impuestos" tras haber entrado en crisis, ha llegado a decir.

En su ataque a la prensa, Thawani ha anunciado que uno de los lanzamientos previstos en el evento es el de “la primera prensa descentralizada de la historia. La propia comunidad va a votar si los periodistas y redactores hacen las cosas bien”.

7.000 personas

La mayor academia de formación en criptomonedas en España y la tercera de Europa, según reza la nota de prensa del encuentro sobre criptomonedas, prevé que el próximo sábado acudan unas 7.000 personas a WiZink Center de Madrid “para conocer las últimas novedades y tendencias del metaverso de la mano de las principales empresas y líderes del sector ‘cripto’”.

“Con la premisa de adopción masiva, la compañía quiere acercar el mundo de las criptomonedas a todo el que tenga interés, democratizar el acceso a la educación y fomentar la libertad financiera”, añadía la misma.

Para ello, querían contar con caras conocidas para el público español como las de Pedroche y Fernández, así como las de Pablo Chiapella y Macarena Gómez, ambos actores de ‘La que se Avecina’. Al cierre de esta noticia, ninguno de ellos ha desmentido su presencia.

Acudirán al WiZink Center a pesar del aluvión de críticas recibidos, tanto recibidas por la organización como por los participantes. Mundo Crypto ha sido acusada en las redes sociales de intentar llegar a nuevos segmentos de la población mediante el uso de personajes públicos muy conocidos para la población media española.

En opinión de Thawani los ataques no son contra Mundo Crypto, sino contra la industria de las criptodivisas.

“La manipulación que se ejerce es tan grande”, ha asegurado para después dar las gracias porque están “sold out”. Es decir, después que se hayan agotado las entradas para el evento. Con todo, cabe recordar que los asistentes no han tenido que pagar por su acceso, solo registrarse de manera gratuita a través de una página web.

Advertencias de la CNMV

Pero las advertencias no solo se han limitado a los usuarios de Twitter. La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha tenido que tomar cartas en el asunto, al menos hasta donde le permiten sus competencias.

El regulador español de los mercados ha recordado que en 2021 ya advirtió de que Mundo Crypto no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar o intermediar inversiones sobre instrumentos financieros.

Por ello, la CNMV la incluyó en su lista “gris” o de "otras entidades”. El organismo presidido por Rodrigo Buenaventura ‘mete’ en este listado a las entidades que no cuentan con ninguna autorización ni están registradas, pero que "podrían estar realizando" algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera.

Además, algunos patrocinadores del evento como Huobi, Bitget y Bybit han sido objeto de advertencias por parte del organismo por no estar registrados para ofrecer servicios de inversión, lo que se conoce coloquialmente como chiringuitos financieros.

Aunque ahora en el ojo del huracán, Mundo Crypto vio la luz en 2019 con el propósito de democratizar el acceso a la educación y libertad financiera a través del ecosistema de las criptomonedas. Sólo en España, según sus propias cifras, 55.000 personas han contratado sus servicios para formarse en el universo de los activos digitales.

Según refleja el 'III Informe sobre conocimiento y hábitos de fintech' de la Asociación de usuarios financieros (Asufin) -conocido a finales de 2021- alrededor de 4,4 millones de españoles (el 11,2% del total) han invertido o invierten en criptomonedas, pese al desconocimiento general sobre los riesgos que conllevan y la supervisión y la fiscalidad a la que están sometidas.

Por ello, la CNMV y el Banco de España han advertido en numerosas ocasiones sobre los riesgos que implica invertir en criptoactivos, pero la ausencia de regulación impide que las entidades supervisoras actúen con ellas como con otros activos convencionales.

Bruselas planteó en septiembre del año pasado una iniciativa para acordar en la Unión Europea (UE) una regulación común para el bloque. A finales de junio pasado los países y el Parlamento Europeo pactaron un texto, aunque todavía está en desarrollo y tardará casi un año en entrar en vigor.

Por ahora, en España, las criptomonedas no cuentan en la actualidad con regulación alguna, por lo que tampoco hay ninguna institución que supervise las inversiones.

La CNMV controla desde este año las campañas de publicidad "masiva" -dirigidas a más de 100.000 personas- de estos activos, mientras que el Banco de España cuenta desde octubre de 2021 con un registro de proveedores de servicios de criptomonedas.

