Las acciones de Cie Automotive con ganas de romper una figura y subir

Parece que las presiones bajistas que han estado dominando esta semana que hoy acaba están remitiendo, aunque se nota que la cautela también está presente y no vemos un rebote enérgico sino más bien una pequeña reacción fruto del extremo nivel de sobreventa en el que se encuentra el mercado.

En este ambiente, nos encontramos con este valor, Cie Automotive, que la semana la ha estado gestionando moderadamente bien hasta el punto de que en la sesión del pasado miércoles el saldo semanal era neutro y desde entonces ha pasado a ser positivo.

Este hecho se debe a dos circunstancias: la primera de ellas parece obvia al ver el gráfico más abajo y no es otro que el valor ya venía estando muy penalizado desde que marcase máximos anuales a principios del pasado mes de enero, y la segunda, es que la manera que ha estado configurando un suelo es a través de un triángulo rectángulo desde hace poco más de dos meses por el que los precios configuran una pauta de mínimos crecientes y de máximos decrecientes.

Evolución de las acciones de Cie Automotive Eduardo Bolinches ProRealTime

Tal y como podemos comprobar en el gráfico, en las últimas sesiones hemos pasado de testear la parte inferior del triángulo rectángulo a irnos a la parte superior en la que nos encontramos hoy mismo.

Esto significa que ahora el valor está preparado para poder asistir a la ruptura por la parte superior del triángulo rectángulo ya que nos encontramos en los dos tercios de su recorrido y esto nos otorgaría un potencial de revalorización cuanto menos para alcanzar la media móvil de largo plazo que se encuentra en los 23,52 euros.

No obstante, todo lo dicho no es más que papel en mojado si no vemos que el precio logra romper limpiamente la resistencia actual de los 20,82 euros por lo que es de vital importancia no adelantarse a los acontecimientos.

