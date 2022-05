Elon Musk borra 533 millones de capitalización de Twitter al congelar la compra

No debería asombrarnos a nadie porque parece como una veleta al viento, pero la realidad es que Elon Musk ha anunciado que deja "en suspenso" la compra sobre la totalidad de las acciones de Twitter. Todo ello, a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas de la red social del pajarito representan al menos un 5%.

El efecto en sus acciones ha sido automático en el mercado electrónico Nasdaq en donde se encuentra cotizando en fase de preapertura. De esta forma, no solo ha perdido todo lo ganado desde que se anunciase la opa sino que con una caída del 20%, que momentos después ha pasado al 17%, ha profundizado todavía más abajo.

Por lo tanto, una vez más se pone en evidencia que tiene una gran capacidad de cambiar de opinión en temas tan delicados y con grandes repercusiones económicas. Como es este caso, en el que con un tweet es capaz de borrar 533 millones de capitalización.

Evolución de las acciones de Twitter Eduardo Bolinches Tradingview

Ante esta situación, habrá que estar atentos para ver qué es lo que ocurra con el soporte más cercano que hay a los precios a los que se está cotizando ahora la acción y que se encuentra en los 36,10 dólares. Por debajo de éstos ya queda poco a lo que aferrarse antes de los mínimos anuales en los 31,30 dólares.

No obstante, tenemos que tener claro que el mercado de preapertura suele mover muy poco volumen a estas horas. Por lo tanto, hasta una hora antes de la apertura del mercado no debemos fiarnos mucho de lo que veamos.

A pesar de ello, todo indica que las cosas no van a cambiar mucho puesto que los inversores están demostrando que tienen mucho miedo sobre la suspensión de la opa, que bien podría quedar anulada y por ello dudo mucho que no acabemos viendo en la sesión de hoy únicamente un cierre parcial del hueco del día en el que conocimos la opa.

