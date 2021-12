¿Dónde está el techo de las acciones de Naturgy?

Van pasando las semanas desde que finalizó la opa por parte de la australiana IFM sobre las acciones de Naturgy y ahora nos estamos dando cuenta de que el precio de su oferta -en los 22,07 euros- era más que factible para el fondo australiano, ya que el valor ha subido desde entonces más de 20% en bolsa. Y todo parece indicar que es por la presión compradora, que sigue estando muy fuerte.

Es cierto que estoy dando por hecho que mucha culpa de esta presión compradora viene por parte de IFM ya que supimos recientemente que dicha sociedad continúa acumulando posiciones en Naturgy y que ya ha alcanzado el 12% de su capital.

Sin embargo, la pregunta a hacerse ahora es si esto puede durar por siempre. Es decir, si a pesar de haber subido más de un 20% su precio, las acciones de Naturgy pueden desafiar la zona de extrema sobrecompra en la que han entrado tal y como podemos observar en el siguiente gráfico.

Evolución de Naturgy Eduardo Bolinches ProRealTime

De momento, solo tenemos esa advertencia. De hecho, simplemente porque el RSI haya entrado en zona de extrema sobrecompra no significa que el valor vaya a comenzar una caída inmediata. Sin embargo, sí que es cierto que es una señal de advertencia a tener en cuenta, sobre todo, si vemos lo que ocurrió a mediados del pasado mes de octubre cuando el RSI también alcanzó niveles similares a los actuales. Por lo tanto, debemos estar muy atentos a una supuesta caída en el precio de las acciones que rompa la pauta de mínimos crecientes.

Estos mínimos crecientes, para los inversores muy cortoplacistas pasarían por los mínimos de la sesión de ayer en los 26,17 euros, mientras que los inversores más medioplacistas solo deberían preocuparse si vemos caídas por debajo de los 25,40 euros.

Mientras esto no lo veamos, podemos seguir tranquilamente en el valor disfrutando del movimiento alcista que lleva en las últimas semanas. Eso sí, debemos ser conscientes que la verticalidad actual con la que está subiendo la cotización no es la habitual, por lo que no es descartable que el valor cuanto menos esté próximo a un proceso de lateralidad.

