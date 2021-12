Dónde invertir en bolsa hoy: Talgo, Santander, Laboratorios Rovi y Naturgy

El selectivo español logra enmendar la sesión de ayer con al menos el cierre del hueco de apertura bajista de manera relativa y ahora toca reconquistar los 8.252 puntos.

No obstante, mientras que no se reconquisten los 8.600 puntos, no conseguiremos un poco de tranquilidad para retomar la confianza para poder construir un buen rally que enlace con el de Reyes.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

¿En qué deberías invertir según tu edad?:

1) Talgo: Hay tambores de opa sobre este valor que está haciendo que la cotización apriete a la resistencia de los 5 euros. Si este es el caso, entonces podemos entrar con stop de protección inicial en los 4,84 euros con el objetivo de testear los máximos anuales en los 5,43 euros.

2) Santander: Parece que han cesado las ventas por lo que buscamos la recuperación de los precios con stop de protección en los 2,67 euros.

3) Laboratorios Rovi: Rompe los 70 euros y con ellos se genera un nuevo máximo histórico por lo que solo debemos vigilar que no se gire y pierda los 67,4 euros.

4) Naturgy: Nuevos máximos históricos en un valor que no conoce resistencias por lo que solo debemos vigilar que no perdamos los 26 euros.

Seguimiento de los valores bajo seguimiento Eduardo Bolinches VisualChart

