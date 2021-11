Rivian, Musk y la estupidez humana

Dicen que los tontos desprecian la historia. Y estoy de acuerdo. La estupidez humana se manifiesta de muchas maneras cuando interviene en la psicología inversora. Los estereotipos más habituales que repasan los errores de la inversión se repiten no solo por la aparición de inversores noveles sino también por el hecho de que los más avezados acaban volviendo a los mismos procesos que le llevan en unos casos, con suerte a ganar dinero, y en los más habituales a perder. Lo sabemos porque la mayoría de los gestores cuentan sus éxitos en las redes sociales pero sus fracasos no los comparten. El motivo es que hay una elevada desproporción entre unos.

Rivian es un fabricante de vehículos eléctricos que esta semana hizo su debut en bolsa. Como no podía ser de otra manera, la cotización brilló y ya tenemos datos comparativos de la compañía como empresa pública. De entrada, ha sido la salida a bolsa más grande de una empresa estadounidense desde que Facebook debutara en 2017 y la mayor OPV desde la que realizara Alibaba en 2014. Al igual que la red social, su valor de mercado ha sobrepasado con creces los 100.000 millones de euros, superando la capitalización -conjunta- de viejos conocidos como Ford o General Motors.

La comparativa con Tesla es inevitable. No hay inversor que no haya establecido el paralelismo entre las dos compañías asimilando que lo que ha pasado en una ocurrirá en la otra. El caso es que si lo de Tesla no hay por dónde cogerlo, lo de Rivian se supera.

Cuando Tesla debutó en bolsa en el año 2010, no tenía producción y la primera serie de vendida del Model S, tuvo lugar dos años después. Rivian, hasta el momento, solo ha producido, que no vendido, 156 unidades del R1T. Dos ideas maravillosas por lo que tienen de disruptivas y valientes, pero que financieramente han vivido sus primeros años de las preventas y del marketing de una idea.

Los fanáticos de Elon Musk atacan con furibunda ira a quienes pensamos que las cosas deben tener cierto equilibrio confundiendo por completo el mensaje. Básicamente porque la diferencia es perder e incluso arruinarse. Es cierto que la capitalización hoy de Tesla es 658x más grande que el valor de su OPV, pero eso no significa que el 100% de los inversores haya hecho fortunas invirtiendo en Tesla.

No voy a perder mucho tiempo intentando hacer comprender que va contra la lógica del análisis y del sentido común valorar un fabricante como Rivian, que otorga a cada unidad producida un valor de mercado de 640 millones de dólares, que no tiene ingresos y que además pierde 1.000 millones de dólares al año sin vistas de alcanzar rentabilidad.

Lo que no se puede es aplicar el paradigma de la frugalidad al mercado de vehículos eléctricos, un mercado por cierto suficientemente desarrollado que cuenta ya con suficientes fabricantes y datos como para tener una opinión formada además de coherente. Y lo de Tesla ni es coherente ni lo ha sido.

El problema es que los que llegaron tarde a Tesla antes de su meteórica, y estúpida, subida ven en Rivian una oportunidad para coger el tren perdido. Pasa lo mismo con las criptomonedas.

Según los resultados de una encuesta realizada por CivicScience, entidad dedicada al análisis de tendencias sociales, el 11% de los norteamericanos mayores de edad han dejado su trabajo durante el último año o conocen a alguien que lo ha dejado para dedicarse a las inversiones en criptomonedas y al trading. La tasa de participación laboral ha caído en los últimos diez años más de dos puntos porcentuales, lo que equivale a una pérdida de trabajadores superior a los 2 millones. Es parte del paradigma de cambio del empleo.

Posiblemente pensemos que ahora hay más gente estúpida. Yo creo que hay la misma. Lo que ocurre es que en la medida que tenemos más tiempo libre los "estúpidos" tienen más tiempo para hacer las cosas más inexplicables. Lo curioso es que en ocasiones salen bien y ya sabemos que lo importante es contar los aciertos, no los errores.

