El S&P500 y el Dow Jones vuelven a marcar nuevos máximos históricos

Wall Street sigue de enhorabuena y con la buena temporada de presentación de resultados se siguen sumando nuevos récords al S&P500 y al Dow Jones. En la sesión de hoy los avances son del 0,50% y del 0,30% respectivamente. En cuanto al Nasdaq, sube un 0,60%.

Gustaron en Asia los informes de una videollamada entre el viceprimer ministro chino Liu He y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre cuestiones económicas. Conversación "pragmática, sincera y constructiva" en la que intercambiaron puntos de vista sobre la situación macroeconómica y la cooperación, dijo el Ministerio de Comercio de China.

Sin embargo, siguen los problemas en el mercado inmobiliario chino y Modern Land Co Ltd dijo en una presentación que no había reembolsado el capital y los intereses de sus pagarés senior al 12,85% que vencieron el lunes debido a "problemas inesperados de liquidez". Esto ha arrastrado a bajadas a todo el sector, y especialmente a Evergrande que ha cerrado bajando un 4,12%.

De hecho, hoy sube todo el mercado asiático menos y Hong Kong. Eso no ha impedido que la sesión europea fuera alcista con avances que rondan el 1%.

El precio del crudo Brent sigue alto, superando los 86 dólares el barril pero han seguido mejorando las rentabilidades de la deuda como pasó ayer, lo que suele gustar a las bolsas.

El euro/dólar sigue rondando 1,16 al igual que el oro da vueltas en torno a la resistencia de 1.800 dólares la onza, sin poder con ella aún.

Las criptos descansan tras el fuerte rebote de ayer y el bitcoin ronda 62.300 dolares y el ethereum 4.180.

Hemos conocido que el índice de precios de la vivienda de las 20 ciudades del S&P Case-Shiller sube un 19,7% interanual, lo que entra en lo esperado. Lo curioso es que la Fed sigue comprando 40.000 millones cada mes de deuda hipotecaria.

Los platos fuertes de la temporada de resultados hoy son al cierre: Google y Microsoft. Que sumar a otras de menor ponderación como Twitter y Visa. Pero de momento estos son los que han salido ya (a los que añadir los resultados de Facebook conocidos anoche):

General Electric Co. comunicó sus resultados del tercer trimestre, indicando que sus ingresos disminuyeron un 1%, hasta 18.430 millones de dólares (contra un esperado de 19.300). Ha elevado su estimación de beneficio por acción ajustado hasta una horquilla de entre 1,80 y 2,10 dólares desde la anterior de entre 1,20 y 2 dólares.

United Parcel Service Inc. (UPS) reveló que sus ingresos consolidados para el tercer trimestre del año fiscal alcanzaron los 23.200 millones, aumentando un 9,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Para el mismo periodo de tres meses, la compañía señaló que su beneficio operativo consolidado experimentó un aumento anual del 22,6%, ascendiendo a 2.900 millones. BPA adjunto: 2,71 dólares contra 2,54 estimados lo que lleva a un aumento de las previsiones para el año fiscal. Es el valor que más sube en el S&P500 (+6%).

Eli Lilly and Co. anunció que sus ingresos en el tercer trimestre fiscal aumentaron hasta situarse en 6.770 millones, con un incremento anual del 18%, un poco por encima de las estimaciones. Si se excluyen los ingresos de las terapias COVID-19, los ingresos siguen aumentando un 11% a nivel anual. El beneficio ajustado por acción (BPA) disminuyó un 8% en el año, situándose en 1,94 dólares. Los ingresos netos también disminuyeron un 8% a nivel anual, situándose en 1.110 millones en el tercer trimestre.

La compañía 3M Co. anunció el martes que sus ingresos del tercer trimestre fueron de 8.900 millones, lo que supone un aumento del 7,1% en comparación con el mismo trimestre de 2020. La empresa ha actualizado sus perspectivas para todo el año para incluir los resultados actuales y "reflejar las actuales interrupciones de la cadena de suministro mundial." Anteriormente se esperaba que el BPA alcanzara los 10,1, pero ahora se ha limitado a un rango entre 9,70 y 9,90 dólares.

Raytheon Technologies ha publicado unos ingresos de 16.210 millones de dólares, algo por debajo de los estimados (16.390 millones de dólares) si bien su BPA adjunto ha sido de 0,77 dólares contra un previsto de 0,73 y suben la previsión anual a "entre 4,10 y 4,20".

Lockheed Martin Corp. ha presentado ingresos de 16.080 millones de dólares, por debajo de la estimación de 17.100. BPA: 2,23 dólares, mejor que lo previsto de 1,97. Ventas netas para el año fiscal: 67.000 millones de dólares (antes en un rango entre 67.300 y 68.700 millones de dólares). Aumenta la recompra de acciones en 5.000 millones de dólares. Es el valor que más baja en el S&P500 (-8%).

Hasbro ha aumentado en un 11% sus ingresos en el tercer trimestre gracias al crecimiento de la demanda de juguetes de sagas de Hollywood (como Star Wars, Marvel o Transformers) y al éxito de sus cartas Magic. En concreto, los ingresos aumentaron un 10,9% hasta los 1.970 millones de dólares entre julio y septiembre, desde los 1.780 millones cosechados un año antes. El costo de ventas cayó un 0,1%, hasta los 609,5 millones de dólares.

Citigroup reduce su predicción de crecimiento del PIB mundial para 2022 a 4,2% desde 4,4%.

El banco suizo UBS registró un beneficio neto de 2.279 millones de dólares en el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento del 8,9% respecto al año pasado.



La taiwanesa MediaTek, una de las mayores productoras de microchips para 'smartphones', cerró el tercer trimestre de 2021 con un beneficio neto atribuido de 28.267 millones de dólares de Taiwán (876 millones de euros), lo que supone más del doble que las ganancias contabilizadas en el mismo periodo del año anterior. Aunque los microchips de MediaTek los emplean sobre todo los fabricantes de teléfonos procedentes de China, otros actores como Nokia o Samsung también emplean los circuitos integrados del fabricante taiwanés.

En Turquía el Gobierno da marcha atrás con el etiquetado de persona non grata de los 10 embajadores, lo que ha llevado a un rebote puntual de la lira.

En un escándalo que recuerda al que hemos vivido en la Fed y que ha provocado un cambio en las normas, el gobernador del Riksbank, Stefan Ingves, y su adjunto tienen acciones en empresas suecas cuyos bonos han sido comprados por el programa de compra de activos del banco central, una superposición que, según algunos expertos en ética, no debería permitirse.

