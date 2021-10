Dónde invertir en bolsa hoy: Logista, Indra, Sacyr y Acerinox

El selectivo español vuelve a insistir con los 9.000 puntos aunque con el mismo resultado que el día previo.

No obstante, parece que la ruptura de este nivel psicológico es inminente aunque ya sabemos que mientras que no veamos precios de cierre por encima de los 9.030 puntos no podemos olvidar el riesgo que sufrimos si el selectivo español pierde los 8.830 puntos ya que es el nivel previo para evitar una caída hacia la zona de soportes en los entornos de los 8.600 cuya pérdida nos dejaría un doble techo.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) Logista: Rompe la resistencia de los 18,96 euros y ahora deberíamos ver un movimiento de continuidad para testear y romper sus máximos históricos en los 19,30 euros.

2) Indra: Marca nuevos máximos anuales por cierres y ahora debemos ver si hay confirmación y ganas de continuidad para dirigirse a los 10,26 euros.

3) Sacyr: Todo lo que sea consolidar por encima de los 2,31 euros es fuerza en el valor para hacerse con los 2,40 euros y posteriormente con los 2,60.

4) Acciona: Nuevos máximos históricos para este valor si lo ajustamos por dividendos por lo que mientras que no pierda los 150 euros podemos confiar en nuevas subidas.

Evolución de los valores bajo seguimiento Eduardo Bolinches VisualChart

