Wall Street se recupera moderadamente el día después de su peor sesión en meses

Wall Street cotiza con moderados avances. Ya en los últimos minutos de sesión ayer hubo un fuerte impulso alcista que ha continuado en los futuros pero se ha frenado en la apertura del contado.

Quizás un dato más alto de lo esperado de permisos de construcción de viviendas haya influido (los buenos datos acercan el tapering). En estos momentos tenemos al S&P500 avanzando un 0,20%, un Dow Jones el 0,40% y el Nasdaq un 0,20%.

Ya no es sólo que Evergrande ya no asuste tanto, es que también pasó el efecto bajista del lunes postvencimientos. Además, hay más seguridad que, tras el susto de este lunes, la Fed no va a realizar ningún cambio en la reunión que empieza hoy y acaba mañana.

A esto hay que sumar los importante avances de la renta variable europea que han rebotado un 1,5% durante la mañana. Además del rebote técnico tras la peor sesión en dos meses, han ayudado declaraciones de miembros del BCE.

Es por eso que resulta algo decepcionante el escaso impulso del rebote de Wall Street.

De Guindos, vicepresidente, cree que la inflación podría alcanzar un máximo en noviembre, y caer desde ese punto. Y el gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, que “sería realmente arrogante por nuestra parte declarar la victoria sobre la pandemia en este momento”.

Insiste en que “el BCE tendrá que seguir brindando un apoyo significativo incluso después de que termine la crisis”. Y en referencia a que el programa de emergencia de compra de deuda que finalizaría en marzo, ha defendido que “es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la extensión o no más allá de marzo de 2020”.

Mensajes que han gustado al mercado, como le ha gustado a Wall Street que Goldman mantenga su previsión de 4.700 para el SP 500 a finales de año.

En cuanto al resto de activos, la renta fija ha subido hoy en rentabilidades una mínima parte de lo que bajó ayer.

El crudo está bajando, y el Brent está a punto d eperder los 74 dólares por barril.

El euro/dolar rebota levemente a 1,1725 así como el oro lo hace a 1.770.

Las criptos han estado muy volátiles y el bitcoin cotiza a 42.600 (aunque llegó a caer a 40.100)

