El sector sanitario reclama a la Administración más colaboración público-privada e impulsar la innovación

La presidenta de Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Mª Luz López-Carrasco, el presidente de Farmaindustria, Juan López-Belmonte, y el presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, han coincidido en que es necesario crear un nuevo sistema sanitario centrado en el paciente y basado en la colaboración público-privada y en la innovación tecnológica, sanitaria y farmacéutica.

En estos términos se han referido en la apertura de la Jornada de Innovación 'Claves del nuevo sistema sanitario'. López-Carrasco ha afirmado que es "urgente" la creación de un nuevo modelo donde la tecnología sanitaria sea relevante, que construya un sistema socio sanitario basado en la personas, dando valor al "concepto de sanidad participativa", donde las necesidades del paciente estén en el centro.

Asimismo, ha reclamado un sistema basado en las necesidades de los profesionales de salud, marco laboral favorable y formación de cara a la innovación.

Hablando de innovación, apuesta por un sistema capaz de incorporar la innovación de forma ágil, "capaz de aportar valor y dar respuesta los grandes retos del sistema sanitario". Donde se apueste por la medicina predictiva y participativa, que busque la prevención, diagnostico precoz, atención domiciliaria, etcétera. Y, dentro de la innovación, destaca la tecnología sanitaria, "pieza clave del sistema sanitario" y "tejido empresarial humanizador".

Por otro lado, las sinergias publicas y privadas, "un modelo colaborativo", donde todos los sectores puedan trabajar pueden trabajar "conjuntamente en la búsqueda de la excelencia de la innovación biomédica". La presidenta de Fenin apuesta por un "único sistema sanitario", donde se trabaje de manera combinada el modelo de sanidad público y privado, "centrándose en mejores resultados de los pacientes".

Nuevo modelo

Por su parte, López-Belmonte ha destacado en una intervención el papel de la innovación en la industria farmacéutica. En este sentido, de cara a un "nuevo modelo sanitario fuerte", considera que será fundamental la investigación sanitaria, la investigación clínica, el desarrollo de nuevos medicamentos y la formación de los profesionales sanitarios.

Ha destacado también el papel de la colaboración pública y privada en el desarrollo de ensayos clínicos. "Tenemos una gran oportunidad de convertirnos en un gran polo de atracción de inversión internacional en investigación biomédica", ha afirmado. "Necesitamos una estrategia de país que nos permita aprovechar esta oportunidad, en un momento histórico del desarrollo de medicamento de la mano de la medicina de presión".

El presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, ha defendido un sistema sanitario "único, colaborativo e innovador" en el que se cuenten con todos los recursos disponibles para mantener el sistema sanitario. Apuesta por un sistema que tenga capacidad reformista e innovadora, lamentando que el nivel de inversión en España sea muy inferior a la media de los países de nuestro entorno.

"Un país moderno no es un país que innova si no en el cual la innovación es el motor de crecimiento", ha afirmado. El problema no es la innovación, ya que considera que sistema sanitario desde el punto de vista tecnológico y farmacéutico es uno de los sectores más innovadores en España, el "reto" es el acceso a dicha innovación y, en particular, a su financiación; que en España "tiende a ser insuficiente frente a las necesidades de gasto".

En la cita también han participado otros protagonistas del sector sanitario, como el investigador gallego Ángel Carracedo quien avisa de que en España "se hace buena investigación básica, buena pero tenemos que mejorar la traslación. Se está desaprovechando mucho conocimiento del sector académico".

Por su parte, María Vila, directora general de Medtronic, ha recordado que "la accesibilidad está en jaque, y eso es algo grave. Necesitamos un Sistema Nacional de Salud (SNS) eficiente que pueda atender a más pacientes".,

