Hay que reducir la composición del Ibex35

El Ibex tiene 35 componentes de los cuales 13 ponderan menos de un 1% en el índice, sumados todos ni siquiera influirían lo mismo que Santander.

La idea que defienden los que abogan por un Ibex más inclusivo es intentar que sea un reflejo de la economía española pero eso es misión imposible ya que faltan grandes empresas que no cotizan como Renfe, Mercadona, El Corte Inglés…

Además, BME reconoce que no hay ninguna diversificación sectorial específica por lo que si hay muchos grandes bancos o muchas grandes eléctricas, éstas serán las que ponderen cuando lo mismo su peso sobre el PIB del país no es tan grande.

De todos modos, tampoco hay cotizadas en el Mercado Continuo con el peso suficiente como para cambiar algo aunque ingresaran al Ibex, y establecer unos criterios de ponderación arbitrales para que “pesen” más determinados sectores aún reflejaría una visión de la economía española más engañosa.

Hay que conformarse con lo que hay, y lo que hay es que el Ibex tiene demasiados valores que complican y encarecen la gestión para traders y fondos que replican el índice. Y es que no hay que olvidar lo que dice la propia BME en su página web:

“Desde 1992, el IBEX 35 ha servido de subyacente de contratos de futuros y opciones negociados en MEFF, el mercado de futuros y opciones de BME. Ibex 35 es también el subyacente de fondos cotizados (ETFs) emitidos por BBVA Asset Management y Lyxor Asset Management.”

Sumar más pequeños valores que apenas ponderen sólo significaría complicaciones para todos esos productos de inversión.

No sólo el número

También abogaría por cambios en las actuales normas de inclusión en el Ibex. Actualmente se tiene en cuenta el volumen de negociación y el número de acciones en circulación lo cual deja el criterio de capitalización como menor.

No tiene sentido que no esté en el Ibex un valor que triplica en tamaño el de un miembro –como ha llegado a ser el caso de Rovi por ejemplo- porque al ser una empresa familiar, hay pocas acciones en circulación.

Tampoco tiene sentido que salga un valor porque se negocia poco, si tiene una capitalización superior a la de otro.

Deberían estar en el Ibex todos los valores que más capitalicen, y luego que BME reste ponderación si hay pocas acciones en circulación (exactamente como hace con Inditex).

En cualquier caso, ningún valor que pondere menos de un 1% debería estar en el índice por lo que el número debería reducirse, probablemente, a veinte.

Número y composición

Tampoco parece comprensible que el horario de negociación del Ibex sea mayor que el Wall Street.

Un valor como Apple, que capitaliza más que toda la bolsa alemana junta, tiene siete horas y media de negociación. Aquí cualquier “chicharro” tiene nueve horas y media.

Todos los días operadores, brokers y hasta simples espectadores del mercado, saben que hay un pico de negociación la primera hora, luego a media mañana si sale algún dato y ya, en la mayoría de las sesiones, llega el tedio hasta que no se empieza a notar el pre-market estadounidense ya sobre las 14 horas.

Una idea es cerrar de 12:00 a 2:00, por ejemplo, aquí y en toda Europa. Y cerrar a las 5, como en Dinamarca.

No es algo tan raro, la bolsa de Hong Kong, varias veces más grande que la nuestra, abre a las 9.30, cierra a las 12 y luego abre de 13 a 16 horas.

No sólo el número, la composición y el horario

Por último, no sólo deberían ser menos, que estén los más grandes aunque haya algún grande que pondere menos, y que la negociación fuera en un horario más reducido, además creo que debería publicitarse más el Ibex Total Return.

Con esto quiero decir que mucha gente sigue considerando que los máximos históricos del Ibex fueron los 16.000 de 2007 pero si tenemos en cuenta que la rentabilidad por dividendo de nuestro selectivo es muy alta y que cada vez que una compañía abona uno, se resta el equivalente en su cotización, esa cifra no es real.

En realidad los máximos históricos reales del Ibex fueron en febrero de 2020 en los 10.000 puntos, y teniendo en cuenta los dividendos abonados, y restados al índice desde entonces, rondaría los 9.500 puntos a día de hoy.

No se trata de cambiar la forma de calcular el Ibex porque a estas alturas sería demasiado complicado transformarlo para que sea como el Dax alemán, que no resta dividendos; per es cierto que debería publicitarse más para la gente corriente, incluso entre los valores, el remarcar, cuando se habla del largo plazo, el precio teniendo en cuenta los dividendos abonados.

