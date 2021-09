Las acciones de Iberdrola se lo juegan todo al soporte de los 10,42 euros

Las acciones de Iberdrola no logran seguir la estela del Ibex 35 y optan por las correcciones. De hecho, es el valor del selectivo español que más está bajando con una corrección tras la primera hora de contratación del 0,81% hasta los 10,47 euros.

Realmente, lo importante no está en la corrección ya que no es una gran bajada, pero sí que es peligrosa por lo que puede pasar a partir de ahora si el valor opta por no frenar esta caída y provocar un nuevo giro alcista ante el vital soporte de los 10,42 euros.

Y es que, tal y como podemos observar en el siguiente gráfico, perder este nivel de precios implicaría darle continuidad correctiva hacia la zona en torno a los 10,10 euros que son los mínimos del mes pasado.

Evolución de las acciones de Iberdrola Eduardo Bolinches ProRealTime

El que los 10,42 euros hayan actuado como resistencia a lo largo del mes de julio y tras su ruptura al alza en agosto ya haya sido testeado como soporte en agosto es buena señal y por lo tanto no debemos adelantarnos a los acontecimientos y darlo por roto puesto que es un soporte fuerte.

Así que estamos más bien viéndolo como nivel propenso a giro alcista y por lo tanto para aprovechar un rebote que una ruptura. No obstante, debemos esperar y ver qué es lo que ocurre con los 10,42 euros ya que realmente cualquier opción es posible.

De hecho, la presencia de la media móvil de largo plazo en los 10,73 euros por la parte superior y de la media móvil de medio plazo en los 10,32 euros por la parte inferior deberían actuar como señal seria del camino que toma la acción.

