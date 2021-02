Mutuactivos se toma en serio el bitcoin: “Estamos buscando activamente cómo participar”

Mutuactivos se contagia de la fiebre por el bitcoin. Ignacio Dolz, director de soluciones de inversión de la gestora del grupo Mutua Madrileña ha reconocido este miércoles que la firma está “buscando activamente formas de participar” en la criptomoneda reina. No obstante, ha admitido que “todavía no la hemos encontrado”.

En este sentido, Dolz ha destacado que “la regulación hace que no podamos incluirlo directamente en cartera”, pero ha explicado que “hay otras vías” para conseguir exposición a esta temática. En principio, desde Mutuactivos se apunta a la entrada en el capital de compañías que ya han invertido parte de su tesorería en bitcoins, pero Tesla resulta “muy cara” para el equipo de gestores de la firma. “Nos estamos planteando en todo momento otras vías para conseguirlo”, ha asegurado el directivo.

Este cambio de discurso hacia la criptomoneda tiene su origen en el hecho de que “en los últimos seis meses hay grandes inversores de fondos globales que están empezando a comprar”, ha explicado Dolz este miércoles en una presentación de perspectivas de inversión con prensa especializada. Es más, el directivo de Mutuactivos ha señalado que se trata de “un activo único” con unas características singulares que “hacen que todos nos estemos planteando entrar”.

'Value' europeo

Más allá de esta novedosa apuesta, todavía pendiente de concretarse, el equipo de expertos de la gestora se decanta por “combinar historias de crecimiento con value”. Sin embargo, aquí puntualiza Dolz que se trata de inversiones con perspectiva value “por el zurriagazo de la Covid” y no por una historia continuada de rechazo del mercado. Así, el capítulo de ideas de vuelta a la normalidad se convierte en una de las grandes estrategias de la gestora para encarar este arranque de 2021.

En este apartado se encuadran apuestas de inversión como las españolas Amadeus, IAG, Merlin Properties e Inditex. También las europeas Accor y Flughafen Zürich, entre otras. El sector turístico pesa fuerte, pero la socimi también se gana un puesto ante las previsiones de que la vuelta a la oficina requerirá de espacios más amplios que los que hasta ahora se venía acostumbrando.

Retirada en solares

En cuanto al tema de la transición energética, que también se gana la atención de la firma, algunos de los valores favoritos de los expertos de Mutuactivos son Aker Carbon, Linde, Aker Offshore Wind y Saint Gobain por su implicación en las reformas de edificios enfocadas hacia una mayor eficiencia energética. También Red Eléctrica, para la que Dolz calcula un crecimiento de inversión del 30% cada año a consecuencia de que “todo el despliegue de megavatios renovables que se espera habrá que conectarlo a la red”.

En este capítulo, el directivo ha señalado que “el año pasado ganamos mucho dinero con todas las compañías solares, pero ahora hemos vendido mucho porque estaban descontando un despliegue de megavatios que es una barbaridad”. Una idea que ya había adelantado a Invertia uno de los gestores de su equipo. Así, han rotado carteras hacia compañías con valoraciones más modestas como Grenergy, además de poner el foco en todo lo que está relacionado con la “revolución” del hidrógeno.

Sin burbuja tecnológica

Frente a las apuestas por el value y las renovables en Europa, Mutuactivos se mantiene positivos con valores de crecimiento, aunque con un sesgo muy selectivo. Tanto es así que Dolz considera que “no es caro comprar una compañía a PER 35 si se está esperando que duplique o triplique beneficios en los próximos años”, pero que hay que tener certeza sobre estas previsiones. De este modo, focaliza sus apuestas en Google y Facebook.

Estas dos gigantes tecnológicas se complementan con otras ideas de inversión en nuevas tendencias de consumo como la desarrolladora de videojuegos Ubisoft, la compañía de productos para mascotas Zooplus, la emisora de tarjetas Mastercard, la pesquera Norway Royal Salmon y la fabricante de audífonos Amplifon.

Con todo lo anterior, Dolz resume que, aunque “todos los activos están caros en términos absolutos, en estos momentos preferimos el riesgo de la bolsa al de la renta fija”. En los fondos de deuda, la gestora mantiene “cerca de un 40% de liquidez” con el objetivo de “poder comprar si el mercado corrige”. No obstante, desde Mutuactivos no prevén “una gran corrección, ni muchas quiebras” debido en gran medida a que “tenemos mucha morfina en el sistema corporativo” a modo de estímulos fiscales y monetarios.

Aquí, la tesis de la gestora es que, “en contra de lo que han venido haciendo históricamente, los bancos centrales van a refrenarse y no van a bloquear la subida de la inflación”. Por eso, se descartan subidas de tipos a corto y medio plazo y se prevé que “los tipos reales negativos seguirán durante algún tiempo” ante la perspectiva de que la inflación en EEUU pueda establecerse en el entorno del 2,3%, como ya está empezando a descontar el mercado.

Híbridos vs. subordinados

En este sentido, Dolz ha señalado que “todos los fondos de renta fija tienen en torno a un 6% de swaps de inflación para la cobertura” de este riesgo. Además, se ha virado desde deuda subordinada financiera, hacia bonos híbridos. Mientras, en los fondos mixtos se ha reducido exposición a bonos corporativos para incrementar posiciones en bolsa, fundamentalmente a través de opciones, según ha explicado el directivo de la firma.

Esta es la hoja de ruta de Mutuactivos para un entorno cambiante. Y no solo por la Covid-19. En este sentido, Dolz ha explicado que lo ocurrido hace unas semanas con los foreros de Reddit y compañías con serios problemas financieros como GameStop “ha cambiado las reglas”. En este sentido, y especialmente en el mercado estadounidense, advierte de que “los hedge funds van a tener que cuidarse mucho de juntarse en una compañía” como hasta ahora tenían por costumbre.