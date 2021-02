El bitcoin se hunde un 20% con los jarros de agua fría de Yellen y 'el Buffett indio'

El bitcoin vuelve a hacer gala de su fuerte volatilidad. Después de haber sumado un 24% en la última semana, se desploma un 20% en solo dos días después de las advertencias sobre su uso que en las últimas horas han vertido la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, y el inversor Rakesh Jhunjhunwala, conocido como 'el Warren Buffett indio'.

Después de haber tocado máximos históricos en los 58.238 dólares, el bitcoin se precipita este martes hasta mínimos intradía 47.177 dólares. La euforia que apuntaba hacia un acelerón en la adopción de la criptomoneda reina como método de pago y reserva de valor por parte de grandes compañías se encuentra ahora con el freno de una de las instituciones financieras más poderosas de la primera economía mundial.

Esta 'zancadilla' a la reciente apreciación del bitcoin y otras criptomonedas llega desde el Departamento del Tesoro de EEUU. Su secretaria, Janet Yellen, muy reconocida en toda la industria por su papel al frente de la Reserva Federal de EEUU (Fed) entre los años 2014 y 2018, ha sido contundente para provocar el paso por caja de muchos oportunistas.

"Financiación ilícita"

La que fue guardiana del dólar estadounidense, ha asegurado ahora en una conferencia que la fijación de precios en bitcoins es "una manera extremadamente ineficiente de llevar a cabo transacciones". Recado directo para las compañías que, como Tesla y Uber, han anunciado en las últimas semanas su intención de comenzar a aceptar esta criptomoneda a cambio de sus productos o servicios.

Las palabras de Yellen, que por si fuera poco apostó todo por un dólar digital "más rápido, seguro y barato para realizar pagos", tuvieron lugar en un acto organizado por CNBC y The New York Times. Además, en plena oleada de regulación al sector, la mandataria estadounidense afirmó: "Me temo que a menudo es para financiación ilícita".

Derroche energético

Además, apuntó a un tema que cada vez gana más peso en las carteras de inversión: la cuestión medioambiental. Y es que Yellen subrayó que "la cantidad de energía que se consume para procesar esas transacciones [en bitcoins] es asombrosa". Una idea en la que en los últimos días también ha insistido el empresario ahora reconvertido en filántropo Bill Gates.

El fundador de Microsoft aseguró en una entrevista para Bloomberg estar muy lejos del entusiasmo mostrado por Elon Musk, el fundador de Tesla. En un momento de la entrevista incluso llegó a asegurar que mientras al sudafricano no le importan los bandazos de precio del bitcoin, porque "tiene toneladas de dinero", para otras personas "que no tienen tanto y se han dejado llevar por la moda", el agujero podría ser preocupante.

Golpe al pequeño inversor

Unas advertencias muy en línea de las que en CNBC ha lanzado en las últimas horas Rakesh Jhunjhunwala, conocido como 'el Warren Buffett indio'. En una entrevista a distancia ha afirmado: "No quiero unirme a todas las fiestas... Creo que la resaca es mucho peor". Y no ha dudado en señalar que en su opinión no hay otra cosa detrás de sus vaivenes que "especulación al más alto nivel".

Unas características que a lo largo de las últimas semanas ha provocado el lanzamiento de alertas por parte de varios supervisores de mercados de todo el mundo. Y, entre ellos, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España sin necesidad de buscar más lejos.

No obstante, la primera de ellas señalaba ayer mismo que el bitcoin y el conjunto de las criptomonedas están lejos de suponer "un riesgo relevante para la estabilidad financiera". En este sentido, se apuntaba a su todavía limitado uso como medio de pago y reserva de valor, así como su escasa introducción en herramientas de inversión colectiva.