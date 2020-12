No todos ganan en la recuperación de la economía

Si usted está largo en oro, obviamente no le interesa que las cosas mejoren pronto, o, por lo menos, espera la aprobación de un nuevo paquete de estímulos. La misma situación se observa con el resto de activos refugio. De igual manera asusta el 'volver a la normalidad' a las compañías que se 'han enriquecido' con la nueva realidad, especialmente el trabajo a distancia.

Si miramos las acciones de Zoom Video Communications, por ejemplo, veremos que después de superar los 560 dólares, la cotización empieza a retroceder y esto tiene mucho que ver con la recuperación de la economía y las buenas noticias en el desarrollo de las vacunas.

Una situación parecida se observa con Netflix, Microsoft, Nvidia, etc. Aun así, de momento siguen cerca de máximos históricos y, entre otras cosas, esto se debe al momentum en la bolsa americana.

Evolución bursátil de Zoom. Trading View

La reapertura de la economía también empuja los precios de los combustibles al alza. Esto a su vez, afecta directamente a los costes de transporte de las mercancías. A principios de diciembre las tarifas de contenedores de Asia a Europa alcanzaron los máximos de 10 años.

Sin embargo, es importante mencionar que un movimiento tan brusco se puede deber a las tensiones en las principales rutas de envío, así como un fuerte aumento en las tasas de Asia a EEUU. El aumento en la demanda, a su vez, provoca saturación de las cadenas de suministro. A pesar de la segunda ola de coronavirus y nuevos confinamientos, se espera que las tarifas de flete se mantengan altas en el primer trimestre del 2021.

Evolución de precios. Trading View

China, mientras tanto, parece no estar de acuerdo con tal situación. Por eso decidió presionar a la tercera compañía mundial en el transporte de contenedores, CMA CGM para mantener los costes de transporte de contenedores.

Otro problema es que los buques de transporte marítimo antes se movían de un lado a otro a lo largo de la misma ruta, pero las interrupciones en el comercio internacional causadas por la Covid-19 ahora significan que muchos contenedores se envían a un puerto y luego se atascan allí. Como resultado, el desequilibrio entre la creciente demanda de los exportadores y la escasa oferta de contenedores está provocando esta situación.

Evolución bursátil de Maersk. Trading View

Sería un verdadero pecado no aprovechar esta situación, por lo que muchas compañías navieras, entre ellas CMA, CGM, Matson Navigation Co, Zim Integrated Shipping Services y Maersk Line, empezaron a ofrecer servicios premium. Con ello garantizaban la carga prioritaria en los puertos asiáticos, tiempos de tránsito más cortos y descarga prioritaria en el puerto de los EEUU. Por tanto, no debería ser ninguna sorpresa que sus cotizaciones hayan subido tanto este año.

***Igor Kuchma es analista de Trading View