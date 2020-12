Dónde invertir en bolsa este jueves: Grenergy, Solaria, Solarpack y Aperam

Nos metemos de lleno en el vencimiento de opciones y futuros más importante de año y con ello ha comenzado la volatilidad en el selectivo español.

De momento, hemos vuelto a perder los 8.150 puntos pero realmente mientras que no perdamos los 8.100 puntos no pasa nada. Ahora debemos ver la reacción al comunicado de este miércoles por parte de la Fed para valorar si hay riesgo o no de perderlos.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

1) Grenergy: Espectacular subida la que lleva acumulada desde el pasado lunes que le han llevado a romper la resistencia de los 22 euros. Solo hay que vigilar que no pierda los 24 euros.

2) Solaria: Marca distancias con la resistencia finalmente rota de los 20 euros y ahora pasa a ser el soporte a mantener.

3) Solarpack: Totalmente desbocada con importantes subidas en donde lo único a vigilar es que no se pierdan los 23,60 euros.

4) Aperam: Ha marcado nuevos máximos en esta reacción y ahora debería confirmarlos con una continuidad de las subidas. Lo único a vigilar hoy es que no pierda los 33,65 euros.