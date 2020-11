Wall Street espera recuperar con el foco puesto en la carrera por la Casa Blanca

Los inversores se prepara para una semana llena de eventos centrada en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Los participantes del mercado esperan turbulencias comerciales a corto plazo e importantes cambios de política a largo plazo relacionados con los impuestos, el gasto público, el comercio y la regulación, dependiendo de si el presidente Donald Trump o su rival demócrata Joe Biden ganan la carrera por la Casa Blanca.

Biden está a la cabeza en las encuestas de opinión nacionales, pero las carreras son reñidas en los estados de batalla que podrían inclinar la elección hacia Trump. Los analistas dijeron que el resultado que probablemente sacudirá los mercados de valores en el corto plazo no sería ningún resultado inmediato el martes por la noche.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

"Los comerciantes están tratando de posicionarse con la idea de que el simple hecho de tener un resultado será bueno para el mercado", dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments en New Vernon, Nueva Jersey.

Los inversores que apuestan por una administración de Biden, que se espera que genere un estímulo fiscal masivo y promueva la energía verde, han impulsado un repunte en las acciones de energía solar, industriales y nombres de pequeña capitalización en las últimas semanas.

Por otro lado, JP Morgan incluye a Bank of America, Wells Fargo y Citigroup en su "canasta Trump" de acciones. Las acciones de los prestamistas de Wall Street subieron aproximadamente un 1% en las operaciones previas a la comercialización.

El S&P 500 terminó una semana turbulenta en mínimos de casi seis semanas el viernes después de que los informes trimestrales de megacapsuladores tecnológicos no lograran impresionar y sobre el aumento de los casos de coronavirus en Estados Unidos y Europa.

El índice de volatilidad CBOE, conocido como el indicador de miedo de Wall Street, bajó el lunes después de subir a máximos de casi cinco meses la semana pasada.

Esta semana también se centrará en la reunión de política de dos días de la Reserva Federal, el informe mensual de empleos y las ganancias de aproximadamente una cuarta parte de las empresas del S&P 500, incluido el fabricante de chips Qualcomm, el fabricante de automóviles General Motors y la aseguradora American International Group Inc.

A las 8:43 a.m. ET, los e-minis de Dow subieron 397 puntos, o un 1,5%, los e-minis del S&P 500 subieron 39,75 puntos, o 1,22%, y los e-minis de Nasdaq 100 subieron 95,75 puntos o 0,87%.

Apple Inc, Facebook Inc y Amazon.com Inc subieron entre un 1% y un 1,7% tras caer bruscamente en la sesión anterior.

Estee Lauder Cos Inc subió un 4,7% después de que la compañía de cosméticos superó las estimaciones de resultados trimestrales, beneficiándose de la fuerte demanda china y un aumento en los pedidos en línea de sus productos para el cuidado de la piel.

La firma de investigación de mercado Nielsen Holdings Plc ganó 6.2% en planes para vender su unidad de datos de bienes de consumo por $ 2.7 mil millones a la firma de capital privado Advent International.