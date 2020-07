El Ibex se queda a 11 consejeras de alcanzar el objetivo de un 30% de mujeres

La paridad sigue siendo una asignatura pendiente para las cotizadas españolas. El Ibex 35 se queda a 11 mujeres de alcanzar el objetivo del 30% de mujeres consejeras que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había establecido. Y los números son aún peor en puestos ejecutivos.

En línea con lo que otros estudios habían venido anticipando, la CNMV ha confirmado este miércoles con su propio recuento que el Ibex 35 cerró el año pasado con 123 consejeras, esto es un 27,5% del total. Para alcanzar el umbral del 30% hubiera hecho falta que la foto de cierre de año contase con 134 asientos ocupados por mujeres frente a 313 adjudicados a hombres.

A pesar de estos números, ya son 15 las cotizadas del índice rey de la bolsa española que superan el umbral mínimo señalado por la CNMV. Al frente de este ranking se sitúan Iberdrola (42,9%), Red Eléctrica (41,7%) -cuya presidencia ha sido recientemente ocupada por una mujer- y Banco Santander (40%). Así lo recogen los números publicados este miércoles por el supervisor.

Tres años de adelanto

Estas tres superarían ya el mínimo del 40% que la propia CNMV ha decidido retrasar para su entrada en vigor hasta el año 2022. Una prórroga que desde la institución se justificó por las solicitudes de algunas compañías para poder retomar la normalidad de funcionamiento de sus órganos rectores tras la crisis del coronavirus.

Al otro extremo, las que más rezagadas se quedan en la incorporación de la mujer a su consejo Naturgy (8,3%), con una mujer en un órgano rector con 12 sillas; y Amadeus (15,4%), con dos mujeres en un grupo compuesto de 13 miembros.

Estancadas en la alta dirección

Incluso por debajo del 30%, la CNMV destaca que el peso de ellas en los consejos de administración del índice español sube sensiblemente, pues al cierre de 2018 se quedaba en un 23,9%. El porcentaje se reduce para el conjunto de las cotizadas españolas, hasta el 23,7%. No obstante, de nuevo hay mejoría frente al 19,9% del ejercicio precedente.

La institución supervisora pone el foco en los menores avances que se aprecian en el porcentaje de directivas de primer nivel, que no registró avance alguno a lo largo del año pasado, de modo que se quedó estancado en el 15,7%. No obstante, el porcentaje crece hasta el 17,7% si se tiene en cuenta solo a las cotizadas de más de 500 millones de euros de capitalización, mientras que cae al 13,4% en las que no rebasan esta cota.