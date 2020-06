“El Ibex 35 está rezagado y puede continuar así durante bastante tiempo”

El Ibex 35 acaba de cerrar uno de los peores semestres de su historia, bastante por detrás de sus vecinos europeos y qué decir de los índices estadounidenses. Mónica Triana y Carlos Gil, analistas de trading de Estrategias de Inversión, repasan su evolución en este tiempo y advierten de que “está rezagado y puede continuar así durante bastante tiempo”.

Los analistas subrayan que el deslizamiento del Ibex 35 por debajo de los 7.210 puntos supondría una clara señal de alerta, puesto que no habría freno a sus caídas hasta los 7.069 enteros. “Que no los pierda, porque si no estaría de nuevo en el lateral en el que estuvo en marzo”, insisten en su aviso a navegantes.

En medio de este escenario, los expertos de Estrategias de Inversión señalan que “en el mercado español vuelve a haber dos valores que continúan siendo interesantes”. Se trata de Cellnex e Iberdrola. Del primero señalan que “vigilar un retroceso hacia máximos anteriores puede ser un punto para sumarnos a la tendencia”. De la eléctrica comentan que “casi con toda probabilidad irá a buscar máximos históricos de 11,45 euros por acción”.

Los dos analistas son contundentes al señalar que “existe un divorcio entre bolsas y realidad” que, a su entender, se fundamenta en “tres aspectos importantes”. En primer lugar, que “los índices de las bolsas no reflejan la realidad de las acciones que los componen al estar ponderados por capitalización”. Segundo, la distorsión creada por los bancos centrales en el mercado de renta fija.

Por último, el “riesgo inmoral” que las políticas de estímulo están generando al “obligar a los inversores a comprar, a los bancos a prestar y a las empresas moribundas a emitir deuda”.