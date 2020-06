Enagás: una buena opción defensiva y por técnico

Enagás se ha convertido en uno de los mejores valores defensivos de la bolsa española. La firma ha comenzado a avivar el interés de los analistas e inversores, ya que se está comportando mejor que el Ibex 35 en lo que va de 2020: arrastra caídas del 4%, mientras que el selectivo cae más de un 23% en el año.

La compañía no sólo ha afrontado de manera resiliente la pandemia, sino que parece que en los próximos meses no tendrá que afrontar grandes problemas, ya que no ha tenido que retirar sus previsiones anuales. Prueba de ello es también su dividendo, tanto complementario como extraordinario, que se abonarán el próximo 9 de julio.

José Antonio González, profesor del Curso de Operativa para Invertir en Bolsa, explica que Enagás recupera posiciones al corto plazo, a partir del área de soporte reflejada desde los 20,21 / 20,17 euros por título. Este giro en favor de las compras aproxima el precio al nivel de resistencia fijado en 22,56 euros. Su superación reforzaría un próximo cruce al alza por parte de sus medias móviles simples, escenario que habilita a las compras a actualizar objetivos al alza, rumbo a los 24,16 euros.

El siguiente gráfico diario de Enagás muestra el rango de amplitud medio en porcentaje (ventana central superior), el MACD (ventana central inferior) y el volumen de contratación (ventana inferior)

Evolución bursátil de Enagás. Estrategias de Inversión

