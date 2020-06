Las apuestas en bolsa para este jueves: DIA, Red Eléctrica, Siemens Gamesa y Zardoya Otis

El Ibex 35 ha confirmado la figura de giro a la baja que ha estado gestándose desde el pasado viernes y ahora se ha abierto un escenario de corrección hasta cuanto menos los 7.451 puntos y con una alta probabilidad de acabar viendo un testeo de los 7.200 puntos.

La única posibilidad que quedaba tras el cierre de ayer en los mercados europeos era que los mercados estadounidenses se girasen al alza tras el discurso de Jerome Powell, pero finalmente eso no ocurrió. Solo el Nasdaq acabó marcando nuevos máximos históricos y de no ver un cambio drástico en la sesión de hoy, mucho me temo que acabamos testeando los 7.451 puntos antes de que acabe la presente semana.

Pero independientemente de lo que ocurra, y más allá de los valores directores del índice español que serían los que continúen tirando del selectivo si hay una buena reacción, también tenemos en nuestro panel de control varias empresas que lo están haciendo muy bien y que se encuentran desde el punto de vista técnico en una situación muy importante que merecen su seguimiento para poder entrar en ellas a tiempo si logran romper sus respectivas resistencias.

1) DIA: Ayer confirmó la ruptura de su media móvil de largo plazo con una gran subida y un volumen muy por encima de su media mensual por lo que todo lo que sea hoy no perder los 0,128 euros debe tomarme como una buena señal de compra con stop de protección precisamente en ese nivel.

2) Red Eléctrica: Seguimos vigilando de cerca este valor que presenta una resistencia muy importante en los 17,10 euros. Lo único que habría que hacer es colocar un stop de protección en 16,40 euros para disfrutar de un movimiento hasta los 18 euros.

3) Siemens Gamesa: Ayer llevó la contraria al selectivo español y se presenta ante la resistencia de los 16 euros con ganas de romperla. Habrá pues que estar muy atentos a ella y colocar un stop de protección por debajo de los mínimos de la sesión de ayer para ir a exprimirle un euro adicional de subida.

4) Zardoya Otis: Este valor no puedo mantenerse ayer por encima de su media móvil de largo plazo, pero si hoy puede reconquistar los 6,46 euros y sobre todo con volumen, estaremos ante una nueva señal de compra con stop de protección en los 6,30 euros para poder ver un acercamiento en las próximas sesiones a los 7 euros.