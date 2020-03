Qué valores están a tiro para disparar nuestra liquidez

Desde la aparición del coronavirus Covid-19, los precios de las acciones acumulan unas correcciones que llaman tremendamente la atención por su contundencia tanto en profundidad como en velocidad de la caída. Obviamente las correcciones no han sido exclusivas del mercado español, pero sí que es cierto que nuestra bolsa española acumula una corrección del 36% solo superados por las caídas de la Bolsa de Milán que lo hace un 38%.

Tampoco es un efecto que haya afectado únicamente a los tenedores de acciones. Gestoras afamadas como Cobas, Azvalor, Bestinver o Magallanes tienen muchos de sus fondos de renta variable con rentabilidades negativas superiores a la de la bolsa española.

Así que podemos afirmar, más allá de entrar a valorar de si el mercado de valores estaba en burbuja o no, que este crash por el coronavirus ha sido un cisne negro que ha pillado a la gran mayoría de los inversores profesionales y particulares con la guardia baja.

A modo de continuidad de mi artículo anterior, y como si de una secuela de una película se tratase, quiero poner encima de la mesa valores que me atraen enormemente de cara a gastar ese primer cartucho al que hago referencia en mi artículo anterior.

Realmente, tengo que decir que es más importante una pauta de compras periódicas de tu liquidez basándose en el medio y largo plazo que encontrar para mañana justo el valor que más va a rebotar. Entre otras cosas porque a pesar de encontrarse el mercado estadounidense ante importantísimos soportes, nadie nos puede asegurar que mañana vayamos a verlos subir.

De hecho, las plazas que han abierto este domingo por ser laborable: la Bolsa de Israel y la de Arabia Saudí han cerrado con correcciones del 3,88% y 1,53% respectivamente, y en el mercado gris tenemos en estos momentos de la tarde de domingo correcciones en torno al 3% en los principales futuros:

Cotización de CFD sobre futuros emitidos por IG Eduardo Bolinches

Así que es una somera tontería buscar el valor que más va a subir mañana o inclusive simplemente si vamos a subir o bajar. Los futuros en el mercado electrónico en el Globex comenzarán pronto y parece que la Reserva Federal estadounidense puede volver a salir con otra bazuca similar a la del pasado domingo o inclusive de más importe todavía.

Lo único que podemos y debemos hacer es mirar el mercado con las gafas de medio y largo plazo y disparar el primero de los cuatro cartuchos en lo que hemos dividido nuestra liquidez que explicaba en el artículo precedente a este. Más que nada porque no sabemos realmente dónde estará el suelo de este crash.

Por similitudes anteriores, podemos hacernos una idea de lo que queda para igualar los desplomes de los casos anteriores.

Desplomes anteriores a lo largo de la historia reciente en el Dow Jones Eduardo Bolinches

La caída actual del Dow Jones es del 36% frente a una bajada del 54% de 2008 o del 42% del año 1987 y del 49% del primer tramo bajista de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado.

Mis valores valores para disparar

Aunque podemos partir de la base que ha bajado todo, no se trata de disparar sin conocimiento a aquello que más se haya hundido.

Las compañías aéreas están en pleno pánico con correcciones que en algunos casos superan el 70% como en caso de Boeing. Considero que es un sector estupendo para entrar, pero lo reservo para el segundo o tercer cartucho según vaya su comportamiento.

El sector teleco sí que requiere mi atención. Pongo la mira telescópica sobre las acciones de Telefónica que acumulan una corrección del 29,48% desde inicio de año y el principal motivo es que se ha visto claramente ser acogedora de mucho dinero esta semana, tanto que ha sido uno de los valores que rebotó hasta el retroceso del 38,2% de Fibonacci sin ningún problema.

¿Qué voy a comprar?

Otro sector que hay que tocar obligatoriamente por sí ya ha pasado lo peor poder tener medio pie dentro es el bancario. Aquí mi preferencia es el BBVA simplemente por motivos técnicos. Aunque reconozco que el Santander también está muy bien, pero no puedo olvidar que hay que diversificar.

Y diversificar implica coger distintos sectores, por lo menos cuatro. Así que nos quedan dos soportes vitales:

El sector eléctrico, en el que meto en la mira a Endesa porque también he visto entrada de dinero presumiblemente con vocación largoplacista, y el sector construcción con la selección de Ferrovial por su alta diversificación de actividades de servicios (recogida de basuras, vigilancia, ...) más allá de la propia constructora.

Cuatro sectores, cuatro empresas. Pero recuerde que esto es una simple diversificación por sectores, lo ideal es que también la haga por países puesto que hay vida fuera de la bolsa española. De hecho, hay muchos buenos valores que voy a meter en la mira telescópica a partir de mañana pero que me reservo para que mis suscriptores de pago no se me enfaden.

¿Y si tengo poco dinero?

Si su cartucho tiene un calibre tan pequeño que hace inviable la compra de cuatro empresas para diversificar entonces vaya directamente a comprar un ETF direccional del índice que quiera.

En la bolsa española tiene cinco ETF cotizados, cuatro del Ibex 35 y uno del EuroStoxx 50, pero de encontrarme yo en esa situación me iría fuera de la bolsa española a por un ETF del Dax alemán.