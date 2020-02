Dif Broker incluye a WireCard y WorldLine entre sus favoritas de bolsa

Optimize es una gestora de origen portugués que nació en 2008, y en 2019 decide dar el salto al mercado español. Lino recuerda que nace en el peor año que podía hacerlo, después de la quiebra de Lehman Brothers. Pero “su independencia, profesionalidad y la forma con la que gestionamos nos ha permitido dar rentabilidad a los clientes en los últimos diez años”. "Es lógico que la empresa se expanda y el mercado natural es España", añade.

Los análisis de selección de valores no son solo top down, sino que también incluyen estrategias flexibles y diversificadas. En este sentido, cuentan con tres fondos flexibles en los que, por un lado se contemplan indicadores macro como crecimiento del PIB y, por otro, se realiza un análisis bottom up seleccionando sectores o compañías que los gestores esperan que tendrán un comportamiento positivo, independientemente de la economía a la que pertenezcan. Un ejemplo es la inversión en empresas de pagos electrónicos, como WireCard o WorldLine, que son apuestas preferenciales en sus fondos.

Entre sus retos para el mercado español está el de llegar a 150 millones en los dos próximos años. “Tenemos tres fondos premiados dos de los cuales son cinco estrellas Morningstar y creemos que pueden ser una solución a los inversores españoles, más si pensamos que sigue habiendo más de 900.000 millones en depósitos y que en los próximos cinco años no habrá subidas de tipos en Europa”.