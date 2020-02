El miedo al coronavirus tumba el Ibex 35, presionado por turísticas y materias primas

El contagio ha llegado. El coronavirus ya azota con fuerza en Europa y el Ibex 35 se resiente. El índice español sufre caídas del 4,07% y perfora la cota de los 9.500 puntos hasta los 9.483,5 en la que apunta a su peor sesión desde el referéndum del Brexit en el verano de 2016. Los valores del sector turístico y los más vinculados a materias primas son los más penalizados.

A pesar de que los descensos de primera hora se moderaban a media sesión bursátil, la confirmación de que ya han fallecido siete personas en Italia por el virus asiático cae como plomo sobre las bolsas del Viejo Continente. El indicador de referencia de la Bolsa de Milán, el Ftse MIB, se deja más de un 5% al cierre, al frente de las caídas de la región.

El índice no es capaz de encontrar antídoto a los efectos de la epidemia ni siquiera en el buen dato de confianza alemana que veía la luz a primera hora de este lunes. El índice Ifo no logra el efecto balsámico que esta referencia acostumbra a tener a pesar de haber alcanzado una lectura de 96,1 puntos frente a los 95,3 enteros que aguardaba el consenso de los analistas.

Al fondo de la tabla de revalorizaciones del selectivo español se coloca ArcelorMittal, que sufre caídas del 8% al descontar un escenario de freno al comercio internacional y de menor expansión económica, tal y como han previsto ya varios organismos internacionales. El holding hispano-británico de aerolíneas IAG (-9,4%) y Meliá Hotels (-7,8%) son los siguientes más penalizados.

Dentro del desplome generalizado, Telefónica se lleva el retroceso más suave un 1,3% abajo. Después de varias sesiones de castigo inversor a sus cuentas anuales, la compañía lucha por aguantar los 6 euros por título. Iberdrola (-1,6%) y Viscofan (-0,38%) completan el podio de los más resistentes.