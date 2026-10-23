La SEPI inyecta 85 millones a RTVE para cuadrar sus cuentas con la excusa del Mundial de Fútbol y de la visita del Papa

El riesgo patrimonial, estimado cercano a 941 millones, podría obligar al Estado a asumir patrimonio o aprobar decretos fuera de la Cámara para evitar quiebras; eso implica que el coste del rescate o la reordenación financiera recaería finalmente sobre las arcas públicas y, por tanto, en último término sobre los contribuyentes.

Cómo afecta a los ciudadanos que el Gobierno busque soluciones administrativas para el riesgo patrimonial de RTVE?

Fuentes internas de RTVE cuestionan el argumento porque muchos grandes eventos se autorizan con años de antelación y deben provisionarse antes o pagarse de forma escalonada, y además parte de esos eventos se amortizan con sus propios ingresos, por lo que pedir fondos extraordinarios por ese motivo tiene recorrido limitado.

En 2025 la SEPI aportó 63 millones que permitieron contabilizar un Ebit positivo y acumular reservas; en 2024 una aportación de 100 millones no evitó pérdidas de 13 millones. Esas inyecciones han servido para mejorar resultados contables y formar reservas, pero no han eliminado problemas de liquidez estructural.

¿Qué consecuencias ha tenido ya para RTVE recibir estas inyecciones de la SEPI?

RTVE pagó 57,7 millones por los derechos del Mundial, vendió una sublicencia por 18,7 millones y obtuvo 15,5 millones en patrocinios, lo que deja un coste neto de derechos cercano a 23,5 millones antes de producciones y desplazamientos. Esos flujos indican que los derechos del Mundial no explican por sí solos los 85 millones.

¿Qué parte de esos 85 millones se ha destinado a eventos como el Mundial de Estados Unidos?

La SEPI autorizó una aportación extraordinaria para compensar tensiones de tesorería y cuadrar el presupuesto de RTVE de 2026, según fuentes consultadas por El Español-Invertia. El equipo de RTVE justificó la petición con los costes de eventos extraordinarios como el Mundial y la visita del Papa.

¿Por qué la SEPI ha inyectado 85 millones de euros a RTVE en marzo de 2026?

Fuentes internas señalan que gran parte del dinero se ha destinado a gasto corriente ante la falta de liquidez y la congelación presupuestaria.

El movimiento financiero no fue informado ni pasó por el Consejo de Administración de la corporación pública.

El equipo de RTVE justificó los fondos por el coste de eventos como el Mundial de Fútbol de EE. UU. y la visita del Papa León XIV.

La SEPI autorizó en marzo una inyección extraordinaria de 85 millones de euros a RTVE para compensar su presupuesto de 2026.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha inyectado 85 millones de euros extra a Radio Televisión Española para cuadrar sus cuentas y compensar su presupuesto de 2026.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que esta aportación extraordinaria fue autorizada por la sociedad pública -dependiente del Ministerio de Hacienda- el pasado mes de marzo.

El equipo del presidente de RTVE, José Pablo López, justificó la petición de este nuevo rescate por la necesidad de cubrir los costes de eventos extraordinarios este año como el Mundial de Fútbol de Estados Unidos o la visita del Papa León XIV.

Todo ello en un contexto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) congelados desde 2023, lo que implica que la aportación directa del Estado se mantenga en 546 millones de euros y los presupuestos de RTVE en 1.125 millones.

Esta aportación -movimiento adelantado por OKDiario- no ha pasado por el Consejo de Administración de la cadena pública, organismo que tampoco ha sido informado de este movimiento financiero de la corporación, según ha confirmado este diario.

No es primera vez que RTVE pide un salvavidas a la SEPI. En 2025 ya se le concedieron 63 millones que, según explicó José Pablo López en sede parlamentaria, no fue necesario utilizar gracias "a la eficiencia en la gestión, la contención de gastos y el aumento de ingresos".

En 2025 RTVE presumió de lograr un superávit de 55 millones de euros, un dato condicionado por esta aportación que llevó a tener un Ebit positivo precisamente de estos 63 millones.

En todo caso, pese a que el dinero "no se utilizó", la realidad es que pasó a las reservas de RTVE "para atender a posibles contingencias en los próximos años".

En 2024 la cadena pública también recibió 100 millones, los que sin embargo no evitaron que se registraran 13 millones de pérdidas en este ejercicio. En este caso, la justificación fue la emisión de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de 2024

No obstante, fuentes internas de RTVE consultadas por este diario advierten que la utilización del argumento de los eventos extraordinarios para pedir inyecciones a la SEPI no tiene demasiado recorrido.

En primer lugar, la mayoría de estos eventos son autorizados años antes de que se emitan por lo que se deben provisionar con antelación en las cuentas. O en su defecto hacer un pago diferido y escalonado.

Y en segundo lugar, muchos de estos eventos se amortizan con los propios ingresos que generan. Es el caso del Mundial de Estados Unidos de este verano.

RTVE pagó 57,7 millones, pero a su vez vendió una sublicencia (con los partidos menos relevantes) a Mediapro por 18,7 millones. Además ingresaron 15,5 millones en patrocinios y publicidad.

Esto lleva el coste neto del evento a solo 23,5 millones, a lo que habría que sumar los costes de producción de los partidos y los desplazamientos a EEUU. En todo caso, nunca cerca de los 85,5 millones extra aprobados por la SEPI.

Las fuentes consultadas por este diario advierten de que parte de estos 85,5 millones ya se han gastado, básicamente en gasto corriente. Lo que confirma que los eventos extraordinarios son solo la excusa para solicitar nuevos fondos.

RTVE intenta salvar su falta de liquidez en medio de una importante incertidumbre patrimonial. En julio, el Congreso rechazó el decreto del Gobierno para compensar a RTVE por el IVA no deducible acumulado desde 2010.

El riesgo patrimonial genera un agujero cercano a los 941 millones de euros que podría llevar a la quiebra a la corporación RTVE, pero Moncloa propone un decreto para que el Estado asuma este patrimonio.

Ahora, sin Cortes, se baraja una nueva fórmula legal que podría llevar el decreto a la Diputación Permanente o por una vía administrativa que no requeriría convalidación del Congreso.

En todo caso, el objetivo del Gobierno es sacar adelante este salvavidas antes de que entre en funciones después de las elecciones generales del 29 de noviembre.