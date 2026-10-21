Milei, Trump y Javier Negre: la conexión libertaria del dueño de 'La Séptima', la televisión de izquierdas afín a Sánchez

Resulta paradójica la alianza mediática de Manzano en España con el Gobierno de Pedro Sánchez, con el que promueve un canal afín a la izquierda mientras expande sus negocios con Gobiernos conservadores.

El empresario argentino mantiene una estrecha cercanía con el presidente Javier Milei y el entorno libertario, con el que ha expandido sustancialmente su patrimonio e inversiones.

José Luis Manzano, dueño del 45% de la cadena progresista española 'La Séptima', fue galardonado en un evento conservador en Washington presentado por Javier Negre.

El empresario argentino, José Luis Manzano, dueño del 45% de La Séptima -la cadena apadrinada por el Gobierno de Pedro Sánchez que verá la luz el 5 de noviembre- fue uno de los protagonistas y galardonados de la Official Hispanic Heritage Gala.

El evento realizado hace pocos días en Washington también premió al presidente de Argentina, Javier Milei, fue apadrinado por Donald Trump -que envió una cariñosa carta de agradecimiento- y se convirtió en una suerte de aquelarre libertario de la derecha latinoamericana cercana al trumpismo.

La gala fue presentada por Javier Negre, quien se ha convertido en uno de los protagonistas de este ecosistema político, mediático y económico y que además ha sido fuertemente criticado por Javier Ruiz y Sarah Santaolalla, los grandes rostros que se estrenarán próximamente en La Séptima.

Javier Negre entrega a José Luis Manzano uno de los premios de la 'Official Hispanic Heritage Gala' (FUENTE: La Derecha Diario)

Manzano -uno de los empresarios más cercanos a Milei- recibió uno de los premios por la contribución de su holding empresarial, Integra Capital, a Latinoamérica.

La organización destacó su trabajo por "el cambio en Argentina" y sus inversiones "alineadas con los intereses de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental".

Manzano, no acudió a la gala, pero la directora de Relaciones con Inversores y Asuntos Gubernamentales en Estados Unidos de Integra Capital, Savannah Ryan, recibió el galardón y se mostró muy entusiasmada con el evento en sus redes sociales.

Aunque lo relevante fue la oda que Negre le brindó al entregar el galardón. El español destacó que Manzano es uno de esos empresarios que han hecho posible "con su esfuerzo, con su perseverancia -y apoyando al actual gobierno de Javier Milei- el cambio en Argentina".

"Es un honor reconocer a José Luis Manzano, un empresario cuya trayectoria reúne experiencia de gobierno, visión internacional y una amplia actividad inversora alineada también con los intereses de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental" (Ver vídeo de La Derecha Diario).

"Es también uno de los principales accionistas de Grupo América, uno de los grandes grupos de medios de Argentina, porque él ante todo es un defensor de la libertad", dijo.

Y concluyó indicando que su experiencia como Ministro del Interior (de Carlos Menem) y su posterior trayectoria empresarial, "le han permitido conocer de primera mano la relación entre las decisiones públicas, la inversión privada y el desarrollo económico".

Manzano, Milei, Trump... y Negre. Nada en esta gala fue casual. El evento contó con la asistencia de inversores y empresarios estadounidenses y latinoamericanos cercanos a la serie de gobiernos conservadores que han proliferado en el continente.

Uno de los invitados de honor fue Eduardo Bolsonaro, tercer hijo del expresidente derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, y hermano de Flávio, candidato que se medirá en segunda vuelta a Lula da Silva.

Todos liderados por Trump y la Casa Blanca que han sabido unir política y negocios en toda Latinoamérica de manera vertiginosa. Un movimiento en el que José Luis Manzano ha sabido crecer.

En este sentido, las palabras de Negre hacia Manzano no son gratuitas. Los dos comparten cercanía a Milei y con el entorno libertario, que a su vez intentan sacar rédito de la creciente influencia de Trump en negocios de países con gobiernos conservadores.

Uno de los medios de Negre, el argentino La Derecha Diario, fue uno de los impulsores de la Official Hispanic Heritage Gala. Este periódico que se define como un medio alineado ideológicamente con la "nueva derecha", el conservadurismo, el liberalismo económico y el movimiento libertario en América Latina y los Estados Unidos.

Por su parte, Manzano ha sido el beneficiario de buena parte de las ventas de empresas que ha tutelado el gobierno de Milei que van desde el canal argentino Telefe hasta Metrogas y pasando por la red de estaciones de gasolina de Shell en Argentina.

La prensa argentina crítica con Milei sitúa a los dos personajes compartiendo viajes de negocios y reuniones en Venezuela y Colombia. Incluso se califica su relación como "cercana".

Por descontado que este entorno mediático y corporativo se encuentra en las antípodas de la ideología que inspira a La Séptima, la cadena de Manzano en España.

En Argentina se cree que el patrimonio de Manzano se ha casi duplicado por encima de los 1.000 millones de euros desde que es uno de los empresarios más cercanos al presidente argentino tras su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

De esta forma, en agosto de este año, Edenor (controlada por los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti) ganó la licitación para quedarse con el 70% de Metrogas por 780 millones de dólares.

Es así como Edenor (de la que Integra tenía indirectamente el 9%) se quedó con la mayor distribuidora de gas de Argentina, que da servicio a más de 2,4 millones de clientes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En junio, Integra Capital (como socio local de la suiza Mercuria Energy) se hizo con Raízen Argentina por 1.240 millones de dólares. Se quedaron así con 900 gasolineras de la marca Shell, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, terminales de combustibles y operaciones de abastecimiento aeroportuario.

En octubre de 2025, Paramount vendió la histórica cadena de televisión argentina, Telefe, a un grupo de empresarios locales por unos 100 millones de dólares.

Manzano en Perú

Los nuevos dueños pasaron a ser Gustavo Scaglione -a través de Televisión Litoral- y José Luis Manzano, Daniel Vila y Claudio Belocopitt del Grupo América.

Pero los negocios de Manzano traspasan fronteras y Perú se ha convertido en una de sus plazas preferidas. En abril del año pasado compró Telefónica Perú por 900.000 euros. Y también tiene intereses en minería de zinc, plomo y plata.

Además, es accionista indirecto del megapuerto de Chancay en Perú. Un punto estratégico clave para el comercio en el Pacífico y los intercambios entre América y China. En febrero de 2026 también tomó el control de Diario El Universo, el periódico más importante de Ecuador.

Las fuentes consultadas indican que su siguiente objetivo es cerrar negocios en Venezuela de la mano de Donald Trump donde quiere aprovechar la fuerza de sus inversiones en Metrogas, Phoenix Global Resources (PGR) y Pamar S.A, una empresa especializada en la construcción de gasoductos.

Intereses en Venezuela

Por cierto, en julio de 2026, Javier Negre entrevistó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Y lo hizo en el mismísimo Palacio de Miraflores, en Caracas.

Llegados a este punto cuesta creer que Manzano sea de izquierdas. Aunque como buen empresario, probablemente no tenga una ideología pública, pero es evidente que se ha rodeado de colaboradores y gobiernos conservadores.

Por eso resulta paradójica su inversión en la televisión española, La Séptima, de ideología declaradamente progresista y que en todo momento ha estado apoyada por el Gobierno socialista español. Un Gobierno, a su vez, en permanente guerra dialéctica con Milei y Trump.

La Séptima tiene como creador a José Miguel Contreras, fundador de La Sexta y asesor ocasional del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez en temas mediáticos.

Apoyo del Gobierno

En su presentación en sociedad a mediados de septiembre, Contreras defendió que el canal nacía para dar respuesta a un "porcentaje importantísimo" de la población que considera "desatendido" debido al "manifiesto, notorio y legítimo sesgo ideológico" hacia la derecha que existe en el panorama televisivo.

"En el ámbito del mundo progresista, que llegaría desde el centro derecha hasta la extrema izquierda, si es que existe, hay un vacío absoluto y total ahora mismo", dijo en una presentación en donde estuvo arropado por los ministros Félix Bolaños y Mónica García.

En las diversas presentaciones que la cadena está realizando en buena parte de España, su director, Javier Ruiz, también ha defendido el carácter progresista de la cadena.

Un carácter que no encaja demasiado con su mayor accionista. Recordemos que en la última recomposición accionarial, Manzano subió del 25% al 45% del capital, que ahora comparte con Andrés Varela (el otro 45%) y Contreras, con el 10%.