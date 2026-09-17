El Español lidera agosto con dos millones de usuarios más que 'El Mundo' y 'El País': 36 de 43 meses al frente del ránking

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Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL fue el diario digital más leído en agosto, con 17,04 millones de usuarios únicos, superando por más de dos millones a El Mundo y El País. Ha liderado el ranking de prensa española en 36 de los últimos 43 meses, siendo el diario más seguido el 84% del tiempo en casi cuatro años. En audiencia media diaria, EL ESPAÑOL también ocupa el primer puesto con 2,33 millones de usuarios únicos, por delante de El País y El Mundo. El liderazgo de EL ESPAÑOL se extiende a la mayoría de comunidades autónomas, encabezando en regiones como Canarias, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana.

EL ESPAÑOL no para. Este diario vuelve a ser líder en el mes de agosto, según los datos del medidor oficial del mercado publicitario, GfK DAM.

Esto supone que ha sido líder de la prensa española en 36 de los últimos 43 meses. En casi cuatro años, EL ESPAÑOL es el diario más seguido el 84% de los meses.

En agosto, un total de 17,04 millones de usuarios únicos se han informado a través de las páginas de EL ESPAÑOL. Un momento especialmente convulso y de gran demanda informativa por la crisis de Ceuta.

Esto confirma además que ante los grandes acontecimientos EL ESPAÑOL vuelve a confirmarse como referencia informativa para los lectores de prensa en España.

De esta manera, este diario aventaja en más de dos millones de usuarios a sus más cercanos seguidores: El Mundo, que registró 14,97 millones y El País, que cerró agosto con 14,88 millones.

El Top 5 de la prensa española lo completan OKDiario con 14,30 millones de usuarios únicos y el diario ABC con 13,69 millones. EL ESPAÑOL se impone a los tres históricos legacy media y a un nativo digital que ofrece todo su contenido gratuito.

Un mes de agosto de caídas generalizadas de la prensa donde además de la época estival se sigue notando el impacto de la Inteligencia Artificial y su aterrizaje en las búsquedas de Google, así como por los cambios introducidos en algunos de sus servicios como Discover.

Por otro lado, una de las métricas clave en GfK DAM es la audiencia media diaria, que mide la fidelidad de los usuarios con las cabeceras y elimina factores estacionales y acontecimientos informativos puntuales.

En este ránking EL ESPAÑOL también se impone con solvencia. En total, una media diaria de 2,33 millones de usuarios únicos, por los 2,24 millones de El País y los 2,05 millones de El Mundo.

El liderazgo del diario que dirige Pedro J. Ramírez en lectores se extiende también a las comunidades autónomas, en las que ocupa posiciones de podio en la mayor parte de ellas.

De hecho, este diario lidera con autoridad en Canarias, Asturias, Castilla y León, Andalucía, Murcia, Extremadura, País Vasco, Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja.