Telefónica se alía con DAZN para la emisión de partidos de LaLiga por 1.650 millones
La compañía pagará una media de 330 millones de euros por campaña.
Telefónica ha firmado un acuerdo con DAZN para distribuir cinco partidos por jornada de LaLiga entre 2027 y 2032 por 1.650 millones de euros.
El contrato supone una media de 330 millones de euros por temporada e incluye todos los partidos de Primera División para clientes de pago de Telefónica en España.
El acuerdo cubre el Lote D.2, Opción D, que contempla cinco encuentros por jornada durante las 38 jornadas de cada temporada de LaLiga.
Telefónica ha alcanzado un acuerdo con DAZN para distribuir el paquete de cinco partidos por jornada de DAZN LaLiga entre las temporadas 2027/2028 y 2031/2032 por un valor conjunto de 1.650 millones de euros.
El contrato, valorado en una media de 330 millones de euros por campaña, permitirá a la operadora seguir ofreciendo a sus clientes de pago en España todos los encuentros de Primera División.
En concreto, el acuerdo contempla la distribución del denominado Lote D.2, Opción D, correspondiente a cinco partidos por jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División durante las 38 jornadas de cada temporada.
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