El Consejo de Informativos de TVE exige archivar los expedientes abiertos a siete trabajadores de la radio

Se advierte sobre la falta de cobertura en puestos clave y se denuncia que las protestas como los "viernes negros" han derivado en represalias y cambios laborales.

Critican la externalización de la antena y el desmantelamiento de equipos profesionales, así como la asignación de espacios a personas sin experiencia en radio.

El órgano denuncia un deterioro en las condiciones profesionales y considera que los expedientes vulneran la protección legal ligada a la representación profesional.

El Consejo de Informativos de TVE exige el archivo inmediato de los expedientes disciplinarios abiertos a siete trabajadores de la radio pública.

El Consejo de Informativos (Cdi) ha reclamado el "archivo inmediato" de los expedientes disciplinarios abiertos a siete trabajadores, que se enfrentan a posibles despidos. También ha denunciado el deterioro de las condiciones profesionales en la radio pública.

El órgano ha calificado los expedientes de "hecho sin precedentes" y sostiene que se ha vulnerado la protección legal vinculada al ejercicio de sus funciones, según recoge un manifiesto difundido con motivo de los paros convocados el pasado lunes.

El Cdi también ha denunciado que los procedimientos se han presentado como expedientes individuales, pese a que estarían relacionados con la actividad de representación y vigilancia profesional del Consejo.

"Exigimos que esos expedientes, que jamás debieron abrirse, sean archivados de inmediato", ha reclamado el manifiesto.

El órgano de representación de los profesionales ha remarcado que la situación de la radio "no está bien".

"Viernes negros"

Asimismo, el Cdi ha criticado el proceso de externalización de la antena. Algo que se ha llevado a cabo "como no se había hecho nunca".

El Consejo de Informativos ha denunciado que algunos espacios han quedado en manos de personas que, a su juicio, no contaban con experiencia previa en radio, al tiempo que se han desmantelado "equipos enteros solventes y profesionales".

El manifiesto también ha remarcado que las críticas expresadas durante los "viernes negros" se habrían traducido en cambios de horario, destino o adscripción, así como en amenazas "veladas o expresas" por parte de distintos directivos.

A esta situación se suma, según el órgano, la falta de cobertura de la figura encargada de ejercer de enlace entre Madrid y los centros territoriales de la radio. El Consejo ha considerado que esta vacante genera "frustración y abandono" entre los trabajadores de esas delegaciones.

Por último, el Consejo de Informativos ha destacado que los paros convocados no tienen únicamente como objetivo medir su seguimiento o impacto, sino mostrar la disposición de los trabajadores a movilizarse para respaldar a los siete compañeros expedientados.