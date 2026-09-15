Atresmedia vende su 5% en Fever Labs generando unas plusvalías de 200 millones

Con esta operación y otras ventas previas en Fever, Atresmedia ha generado ingresos totales de 296 millones de euros y un beneficio neto de unos 264 millones.

La inversión de Atresmedia en Fever comenzó en 2015 y ha contribuido al crecimiento internacional de la plataforma tecnológica de ocio y entretenimiento.

El comprador de la participación es Vitruvian Partners, un fondo global que ha invertido en compañías como Just Eat, Skyscanner y Wise.

Atresmedia ha vendido el 5% que poseía en Fever Labs por unos 227 millones de euros, obteniendo unas plusvalías netas de impuestos de aproximadamente 205 millones.

Atresmedia ha completado este martes la venta de la totalidad de la participación que hasta ahora mantenía en Fever Labs (Fever) que hasta la fecha era superior al 5%.

El importe total de esta operación asciende a un montante aproximado en euros de 227 millones, generando un resultado positivo neto de impuestos de 205 millones de euros aproximadamente.

El comprador es Vitruvian Partners, un inversor global especializado en compañías en crecimiento, que gestiona más de 23.000 millones de dólares y que ha respaldado a numerosas compañías líderes en sus respectivos sectores, entre ellas Medison Pharma, Just Eat, Arrive, Skyscanner y Wise.

La inversión de Atresmedia en Fever, gestionada por el área de negocio de Atresmedia Diversificación, comenzó en 2015, a través de una operación de media for equity en su filial española, incorporándose posteriormente, en 2018, al capital de Fever Labs.

Desde entonces Fever ha experimentado un crecimiento muy significativo de su actividad y una importante expansión internacional, consolidándose como una de las principales plataformas tecnológicas globales en el ámbito de las experiencias de ocio y entretenimiento.

Esta operación culmina un proceso de inversión que ha generado una significativa creación de valor para Atresmedia Corporación y se enmarca en la política de gestión activa de su cartera de participaciones.

Sumando a la presente operación las desinversiones realizadas anteriormente en Fever en 2023 y 2024, Atresmedia Corporación ha obtenido unos ingresos totales de 296 millones de euros generando un beneficio después de impuestos de 264 millones, aproximadamente.

Diversificación de Atresmedia

Atresmedia ha tenido un papel muy relevante en la compañía, siendo uno de los principales inversores en sus comienzos, y con presencia en el Consejo de Administración de la misma de 2018, estando representada por Javier Nuche, Director General de Atresmedia Diversificación, que ha gestionado la inversión en la exitosa startup.

Más allá de la propia inversión, ambas compañías han colaborado estrechamente en diferentes proyectos, entre los que destaca el Escape Room de La Casa de Papel en 2018, experiencia pionera que contó con más de 70.000 visitantes y que ayudó a Fever a abrir las puertas de Netflix y otros grandes estudios de EEUU.

Con la venta de Fever, Atresmedia -a través de Atresmedia Diversificación- logra situarse entre los fondos de capital riesgo más exitosos y rentables de España, generando más de 335 millones de ingresos por exits (DPI), lo que supone multiplicar su inversión por 3,4x y alcanzar una rentabilidad anual de más del 26%.