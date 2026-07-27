RTVE mueve ficha 'in extremis' para evitar que Javier Ruiz fiche por 'La Séptima' y renueve su contrato con 'Mañaneros 360'

Si Ruiz decide irse, el plan B de RTVE es que Jesús Cintora tome el relevo en Mañaneros 360.

La Séptima le propone liderar la nueva cadena como parte del staff directivo, aunque su audiencia inicial sería muy inferior a la de La 1.

La cadena pública ofrece a Ruiz un contrato de más de una temporada y mayor protagonismo tras el éxito de audiencia del programa.

RTVE negocia con Javier Ruiz para evitar su marcha a La Séptima y asegurar su continuidad en Mañaneros 360.

Radio Televisión Española (RTVE) ha movido ficha in extremis para que Javier Ruiz renueve su contrato con la cadena pública y no se marche a La Séptima para liderar el nuevo proyecto encabezado por José Miguel Contreras.

Fuentes de la cadena consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que la semana pasada se produjeron al menos un par de reuniones al más alto nivel para intentar acercar posturas.

La intención de RTVE es que Ruiz renueve por más de una temporada y así asegurarse que el éxito de audiencias de Mañaneros 360 se mantenga en el tiempo.

En la cadena confían en que todo se resuelva favorablemente. En especial después del gran impacto que tuvo la entrevista que el periodista le realizó al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado jueves.

La valoración que se hace es que en La Séptima, una cadena que comenzará a emitir el 5 de noviembre, el protagonismo que tiene Javier Ruiz a nivel nacional no sería posible.

El programa de las mañanas de La 1 promediaba entre un 8% y un 9% antes de la llegada del presentador y ahora registra un 14% con picos de audiencia del 18%.

En cuanto a La Séptima, su objetivo es llegar cuanto antes al 4% y estar cerca de La Sexta y Cuatro, pero es una carrera de fondo de al menos un par de años.

Esto supone que Ruiz tendría imposible alcanzar las audiencias de TVE en La Séptima, al menos en el medio plazo. Y ésta es la baza que juegan en la pública para intentar que se quede.

La oferta de RTVE ya está sobre la mesa y Ruiz la conoce desde hace una semana, pero ha emplazado al equipo del presidente, José Pablo López, a dar una respuesta formal a primeros del mes de agosto cuando se acabe la temporada.

Por tanto, se abre un periodo de dos semanas frenéticas, en las que RTVE seguirá manteniendo contactos con Ruiz para que renueve su contrato con Mañaneros 360.

Las informaciones recopiladas por este diario advierten que Ruiz no ha firmado todavía ningún contrato, ni con TVE, ni con La Séptima.

De hecho, ha emplazado a las dos cadenas a terminar la temporada para comunicar su decisión definitiva. La 1 le ofrece más protagonismo y probablemente una subida de sueldo.

Mientras que La Séptima le pone sobre la mesa ser el número uno de la cadena como parte de su equipo y de staff directivo. Además como parte del equipo fijo, mientras que La 1 le ofrece un contrato mercantil.

En tanto, fuentes de La Séptima dicen a este diario que confían en que Ruiz termine recalando en la nueva cadena. Recuerdan que el compromiso del presentador era liderar el proyecto en la época en la que estaba gestándose dentro del grupo Prisa.

Entonces participó activamente en la configuración de su parrilla desde su puesto de redactor jefe de Economía de la Cadena Ser.

Sin embargo, el órdago lanzado por el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, expulsando al CEO de Prisa Media, Carlos Núñez; y al propio José Miguel Contreras, acabó con el proyecto como estaba originalmente concebido.

Ruiz incluso esperó a que se resolviera la guerra de Prisa, a la espera de que el grupo de los rebeldes liderados por Andrés Varela, Diego Prieto y Adolfo Utor (los promotores de La Séptima) desalojaran a Oughourlian.

Sin embargo, al ver que el asalto fracasaba, Ruiz fichó por RTVE en abril de 2025 y desde entonces lidera la parte informativa de Mañaneros 360, programa producido en conjunto por la pública y La Cometa TV.

En La Séptima consideran que el compromiso de Ruiz es firme, que su fichaje solo es cuestión de tiempo y que en todos los escenarios estará liderando su parrilla en noviembre.

El 'plan B' de 'La 1'

Si esto termina ocurriendo, el plan B de RTVE es que Jesús Cintora, actualmente presentador de Malas Lenguas en su formato de tardes y de fin de semana, sea el sustituto natural de Javier Ruiz.

La Cometa TV seguirá haciendo el programa en La 1 ya que La Séptima no trabajará con productoras. Es así como, en el peor de los casos para TVE, la salida de Ruiz (de producirse) se haría solo con un puñado de colaboradores cercanos.