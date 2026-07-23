Silvia Intxaurrondo y RTVE buscan fórmulas para que la presentadora siga en la cadena incluso si pierde su demanda

Se descarta, por ahora, que Intxaurrondo se incorpore a La Séptima, y las negociaciones con RTVE continúan mientras se resuelve su demanda.

La opción principal es que Intxaurrondo renuncie a su contrato fijo para establecer una nueva vinculación como personal externo.

Silvia Intxaurrondo y RTVE negocian fórmulas para que la presentadora continúe en la cadena, incluso si pierde su demanda laboral.

Silvia Intxaurrondo y los directivos de Radio Televisión Española (RTVE) buscan fórmulas para que la presentadora siga en la cadena pública incluso si pierde su demanda laboral contra la corporación.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras, la principal alternativa podría ser que la periodista renuncie a su contrato como personal fijo de RTVE para que luego selle una nueva vinculación como personal externo.

Estas mismas fuentes indican que hay una clara voluntad de las partes para que la profesional siga en la pública presentando La hora de La 1 con lo que se alejan los fantasmas de una posible salida de la cadena.

Estos movimientos cierran además la puerta a que Intxaurrondo se pueda incorporar como un nuevo fichaje de La Séptima, proyecto que se estrenará el 5 de octubre liderado por José Miguel Contreras.

Las conversaciones avanzan por buen camino, dicen las fuentes consultadas, aunque no hay nada cerrado todavía y todo está supeditado a la resolución de la demanda que presentó la periodista en octubre del año pasado.

La vista del juicio se realizó el pasado 16 de julio, por lo que la resolución del caso puede producirse de manera inminente.

A finales del año pasado, una inspección de Trabajo obligó a RTVE a regularizar la situación laboral de Intxaurrondo. Hasta esa fecha estaba vinculada mediante la empresa Sukun Comunicación S.L. con un salario aproximado de 269.000 euros.

RTVE regularizó su situación como "personal no fijo" con un contrato directamente vinculado a la corporación aunque con una importante reducción de sus emolumentos acorde a las tablas salariales de la cadena pública.

En su demanda -fechada a finales de octubre- Intxaurrondo pide volver a su salario inicial y a las condiciones acordadas al firmar su primera vinculación con RTVE.

El problema es que el juicio ha llevado a una situación muy complicada para RTVE. Si la periodista gana la demanda -y vuelve a tener un salario que está fuera de convenio- sentaría un precedente muy negativo para la corporación.

Si se avala esta reivindicación se podría producir una queja de los sindicatos y una avalancha de demandas de otros presentadores o profesionales que se encuentren en una situación similar haciendo saltar por los aires la jerarquía salarial de RTVE.

Por el contrario, si pierde la demanda -algo que en el sector consideran más que probable- lo normal sería que Intxaurrondo no quiera seguir en la cadena con estas condiciones reducidas.

Es así como el punto intermedio pasa por establecer una nueva vinculación que esté por encima de una contratación como asalariada y de una relación exclusivamente mercantil. Y es en este escenario donde se establecen las actuales conversaciones.

Lo que parece claro es que -pese a lo que se ha publicado- no estará en La Séptima, a no ser que se produzca una ruptura abrupta de las conversaciones con RTVE.

Por su parte, La Séptima está centrada en estos momentos en otros fichajes entre los que se encuentra Javier Ruiz, quien fue originalmente uno de los rostros con los que contaba la cadena cuando todavía era un proyecto enmarcado dentro del grupo Prisa.

El plan de la nueva televisión es fichar al actual presentador de Mañaneros 360 cuando termine temporada a primeros de agosto, según ha publicado Informalia.

Según ha sabido este diario, el comunicador tiene una oferta de renovación de la cadena pública sobre la mesa y no esperan una respuesta antes de dos semanas. Ruiz fichó por RTVE en abril de 2025.

Pese a que no está firmado, en La Séptima esperan su llegada como uno de sus principales rostros y como miembro de su futuro equipo directivo, aunque todavía sin un cargo concreto asignado.

Esta televisión no trabajará con productoras por lo que se espera que el desembarco de Ruiz se haga solo con un puñado de colaboradores más cercanos.

Javier Ruiz y Jesús Cintora

La Cometa TV, la productora de Mañaneros, seguirá en todos los casos haciendo el programa en La 1. En esta tesitura, y ante la previsión de que Javier Ruiz se marche, la pública ya está pensando en sustituto.

Es así como el que suena con más fuerza es Jesús Cintora, actualmente presentador de Malas Lenguas en su formato de las tardes y de fin de semana.

La decisión no está tomada porque la cadena está a la espera de que Ruiz dé su respuesta definitiva a la oferta de renovación, pero parece claro que es el sustituto natural.

Eso nos lleva a que la voluntad de Cintora también es quedarse en RTVE, pese a que en el sector también se daba por hecho de que también se marcharía a La Séptima con José Miguel Contreras.