Atresmedia obtiene el plácet de la CNMC para comprar la empresa de publicidad exterior Clear Channel por 115 millones

La adquisición supone una oportunidad estratégica para el crecimiento digital e innovación en soluciones publicitarias de Atresmedia.

Clear Channel España es líder en Madrid y Barcelona y cuenta con una plantilla de casi 200 personas en seis ciudades.

La operación permitirá a Atresmedia diversificar su negocio e ingresar en el sector de la publicidad exterior.

La CNMC ha autorizado a Atresmedia la compra del 100% de Clear Channel España por 115 millones de euros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la adquisición del 100% del capital social de Clear Channel España por parte de Atresmedia.

La adquisición está sujeta a los compromisos asumidos por Atresmedia durante la tramitación del expediente, los que fundamentalmente tienen que ver con evitar la concentración.

Para Atresmedia esta autorización "permite avanzar hacia el cierre de la operación en los plazos previstos, manteniendo los objetivos y el encaje estratégico de la compra".

El editor de Antena 3, La Sexta y Onda Cero llevaba varios meses esperando la autorización para poder incluir a la compañía en su portfolio y empezar a ejecutar las sinergias que impulsaron su adquisición.

Con la compra de Clear Channel España, Atresmedia incluirá una nueva pieza en su oferta publicitaria y entrará en el negocio de la publicidad exterior, una nueva área para diversificar su negocio.

El pasado 8 de septiembre de 2025, Atresmedia cerró el acuerdo para adquirir el negocio en España de Clear Channel, empresa especializada en publicidad exterior, por 115 millones de euros.

El grupo audiovisual español detalló en ese momento que esta operación le permitía ampliar su presencia al ámbito de la publicidad exterior, "integrando a uno de los operadores con mayor relevancia y experiencia en el sector".

Asimismo, remarcaba que la incorporación es "una oportunidad estratégica de crecimiento en el terreno digital", al aprovechar el proceso de transformación tecnológica del medio exterior y su capacidad de generar nuevas soluciones innovadoras para anunciantes y clientes.

Según recoge en su página web, Clear Channel tiene presencia actualmente en 37 provincias españolas y es "líder en Madrid y Barcelona por audiencia y calidad".

Plantilla de 200 personas

Su plantilla en nuestro país asciende a casi 200 personas que trabajan en sus oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza.

La adquisición de Clear Channel España por Atresmedia precisamente estaba sujeta a la obtención de las autorizaciones necesarias, que el grupo español esperaba obtener "en los próximos meses".

Asimismo, añadía que el precio de compra previsto de 115 millones de euros está condicionado a los "ajustes comúnmente aplicables en operaciones de esta naturaleza".